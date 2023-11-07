Женщина, пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, вышла замуж за своего спасителя

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Опубликовано: 07.11.2023 10:32 , Обновлено: 07.11.2023

Захватывающая история любви развернулась между пожарным и женщиной, которая была на грани самоубийства. Три месяца назад в жилом доме в Фучжоу, Китай, женщина не погибла только благодаря спасателю.

Все началось с того, что она вышла на карниз дома и стояла там, размышляя о самоубийстве. Пока она колебалась, на место происшествия прибыли экстренные службы. Однако в момент, когда спасатели приблизились к ней, женщина запаниковала, соскользнула с выступа, но сумела ухватиться за край. Тут же к ней подбежал спасатель и крепко взял ее за руку.

Другие пожарные приступили к действиям. В то время как тот, что стоял на карнизе, держал ее за руку, другой высунулся из окна внизу и крепко схватил женщину за ногу. Тем не менее, ситуация оставалась нестабильной, и один неверный шаг мог привести к смертельному падению.

В итоге четверо спасателей ухватились снизу за женщину и вытащили ее через окно. Вся спасательная операция была снята на видео и опубликована в социальных сетях жителями здания напротив.

Через три месяца после драматического происшествия оказалось, что женщина влюбилась в спасателя. Тот ответил взаимностью.

В сети появилось свадебное видео, на котором пара счастливо держится за руки. Хотя они не раскрыли подробностей своей истории любви, многие пользователи в Интернете предположили, что хрупкая психика женщины, нуждающейся в поддержке, была согрета позитивным отношением молодого спасателя.