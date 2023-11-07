Женщина, пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, вышла замуж за своего спасителя
Захватывающая история любви развернулась между пожарным и женщиной, которая была на грани самоубийства. Три месяца назад в жилом доме в Фучжоу, Китай, женщина не погибла только благодаря спасателю.
Все началось с того, что она вышла на карниз дома и стояла там, размышляя о самоубийстве. Пока она колебалась, на место происшествия прибыли экстренные службы. Однако в момент, когда спасатели приблизились к ней, женщина запаниковала, соскользнула с выступа, но сумела ухватиться за край. Тут же к ней подбежал спасатель и крепко взял ее за руку.
Другие пожарные приступили к действиям. В то время как тот, что стоял на карнизе, держал ее за руку, другой высунулся из окна внизу и крепко схватил женщину за ногу. Тем не менее, ситуация оставалась нестабильной, и один неверный шаг мог привести к смертельному падению.
В итоге четверо спасателей ухватились снизу за женщину и вытащили ее через окно. Вся спасательная операция была снята на видео и опубликована в социальных сетях жителями здания напротив.
Через три месяца после драматического происшествия оказалось, что женщина влюбилась в спасателя. Тот ответил взаимностью.
В сети появилось свадебное видео, на котором пара счастливо держится за руки. Хотя они не раскрыли подробностей своей истории любви, многие пользователи в Интернете предположили, что хрупкая психика женщины, нуждающейся в поддержке, была согрета позитивным отношением молодого спасателя.
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Я рад услышать такую милую историю любви. Эта женщина, должно быть, стала намного лучше после встречи со своим нынешним мужем. Я желаю им вечного счастья, - написала один из комментаторов под видео.
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Спасатель стал лучом света, который рассеял тьму в сердце женщины. Я не знаю, через что ей пришлось пройти, но я надеюсь, что она теперь больше доверяет себе и живет здоровой жизнью со своим любимым человеком, - подытожил другой.
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Я довольно пессимистичный человек, поэтому понимаю, сколько печали, должно быть, испытывала эта женщина, выбрав такой глупый путь. Но теперь все плохое позади, и любовь расцвела. Я желаю им вечного счастья, - написал ещё один.