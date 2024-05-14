«За сколько их можно продать?» — На Wildberries нашли в продаже белорусские рубли. Это как?

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Опубликовано: 14.05.2024 18:28 , Обновлено: 14.05.2024

Белоруска показала в TikTok объявления о продаже белорусских рублей - банкнот и монет - на популярной торговой площадке Wildberries. Некоторые комментаторы удивились ценам, другие же стали интересоваться, за сколько можно продать те или иные купюры?

“Пять белорусских рублей стоят 26 рублей, 10 - 38 рублей. 20 рублей стоят 88 белорусских рублей. А 50 белорусских рублей стоят 208”, - рассказала в ролике автор.

“Понятно, что все это для коллекционеров. Но, когда ты эти деньги видишь каждый день, не понимаешь, почему за эту купюру переплата в четыре раза”, - задалась вопросом белоруска.

Как рассказала она в видео, комплект из восьми монет продают за 16,31 рубля, и, судя по фото, монеты не новые.

“У меня еще зайчики, волки, лиса, зубр есть! И миллионы старых, за сколько их можно продать с таким накрутом?” - поинтересовалась одна комментаторша.

Другой отметил, что секрет высокой цены - в сериях и номерах банкнот. “Банкнота с номером AA00001 будет стоить в десять или сотни раз больше номинала”, - заявил юзер TikTok.

“Готова продать полтинник за 200 рублей кому-нибудь в коллекцию!” - предложила другая пользовательница.

“И сразу задаешься вопросом: “А что, так можно?” - написал еще один комментатор.

Другая девушка рассказала, что у нее есть “старые купюры белорусских рублей” (вероятно, те, которые использовали до деноминации). Ей ответили, что такие банкноты можно продать коллекционерам.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белоруска в TikTok пожаловалась на цену за фотосессию на тюльпановых полях в Брестской области. По ее словам, фотосет для группы до 10 человек стоил 350 рублей.

«Чего вы приперлись?» — Белоруска пожаловалась в TikTok на цену за фотосессию на тюльпановых полях в Брестской области. Люди ответили