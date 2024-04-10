«Смотреть можно бесконечно!» - Брестчанин поделился видео «самого потрясающего интервью» с аистом

🎥 Видео

Опубликовано: 10.04.2024 15:19 , Обновлено: 10.04.2024

Белорусский блогер Денис Марук поделился на своей страничке в TIkTok видео, как 9 апреля в деревне Тельмы-2 под Брестом выпускали после зимней передержки аистов. Перед тем, как отпустить птиц на волю, у них взяли импровизированное "интервью", которое покорило пользователей соцсети.

Обращаясь к одному из аистов, мужчина на видео поинтересовался, “как им в природе” и попросил дать “комментарий”, на что крылатый герой ответил без стеснения фирменным клёкотом. Зрители назвали его “самым душевным комментарием” и заявили, что “на это смотреть можно бесконечно”.

“Какая прелесть и разговорчивый такой”, - отметила одна из зрительниц.

“Самое потрясающее интервью за последнее врем”, - поддержала её другая.

Впечатлило зрителей и то, как спокойно дикие птицы реагировали на людей, словно действительно вступали с ними в диалог. Впрочем, это не удивительно, учитывая, что именно люди всю зиму выхаживали и кормили этих птиц, чтобы те смогли дожить до весны.

“Так доверяют человеку, значит и с нами не всё потеряно”, - резюмировал один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news рассказал, как к возвращению аистов в этом году готовились на предприятии “Белоозерскэнергоремонт”. Там решили сделать специальные платформы для безопасного гнездования птиц.

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