"Я видел такое в своём кошмаре" - Видео со "школьной формой" в США набрало в TikTok почти 50 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 20.09.2024 09:15 , Обновлено: 20.09.2024

Шведская ученица, прибывшая по обмену в США, поделилась видео, на котором запечатлела "школьную форму" американских учеников. Ролик стал вирусным и собрал почти 30 тысяч комментариев от жителей разных стран.

Шведка Сельма Догонсон сняла короткий видеоролик в своей американской школе, на который запечатлела стиль одежды тамошних участников старшей школы. Оказалось, что ученики учредили своеобразный “дресс-код” и начали приходить в школу… в пижамах.

В комментарии изданию Bored Panda автор видеоролика заметила, что едва ли представляет, чтобы что-то подобное могло произойти в её школе в Швеции.

«Если бы вы надели пижаму в школу в Швеции, я думаю, многие люди посмотрели бы на вас свысока и отметили бы, какой вы уставший», - рассказала Сельма и призналась, что слышала до переезда о таком явлении, но не представляла, что оно настолько масштабно.

С чем связан такой выбор одежды у американских школьников, достоверно неизвестно. Однако в Bored Рanda предположили, что это может быть вызвано пережитыми ковидными ограничениями и временами, когда ученики были вынуждены учиться дома в комфортных пижамах. После отмены локдауна школьники попросту решили не изменять привычкам и начали приходить в школу в том же виде. Тем более что запрета на ношение пижам в их школе нет.

Многие пользователи соцсети были шокированы вольностью американских школьников, другие же признались, что завидуют такой свободе самовыражения.

“Тоже хочу так”, - написала одна из пользовательниц.

“Нет, носить пижаму в школу странно”, - не согласилась другая.

“Это немного отвратительно. Получается ты спишь и ходишь в школу в одной и той же одежде?” - возмутился один комментатор.

“Я видел такое в своём кошмаре. Пришёл в школу в пижаме и все смеялись надо мной”, - признался один из пользователей.

“Между тем в моей стране полная униформа, включая галстук, ремень и шляпу, а также все студенты должны носить черную обувь”, - написал комментатор из Индонезии.

“В Италии, особенно в школе, которую мы называем «Artistico», вы видите всех готовых к показу на подиуме, с аксессуарами, окрашенными волосами”, - рассказала девушка из Италии.

“Хотелось бы, чтобы в Европе сделали то же самое. Мне надоело каждый день искать себе наряды”, -написал ещё кто-то.

Многие комментаторы также обратили внимание на то, что почти все школьники в видео носят прозрачные рюкзаки. Оказалось, что это требование школы, направленное на борьбу с ношением оружия.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользовательница TikTok показала в видео, как выглядит тетрадь американского школьника. Похожая на черновик тетрадь по математике стала предметом ожесточённых споров в комментариях.

«Сплошной бардак» — В TikTok показали, как выглядит тетрадь американского школьника