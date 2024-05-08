"Сплошной бардак" - В TikTok показали, как выглядит тетрадь американского школьника

🎥 Видео

Опубликовано: 08.05.2024 16:50 , Обновлено: 08.05.2024

Пользовательница TikTok показала в видео, как выглядит тетрадь американского школьника. Похожая на черновик тетрадь по математике стала предметом ожесточённых споров в комментариях.

“Тетрадей в клетку не существует в Америке вообще. Никаких клеточек между заданиями. Можно писать, как хочется, и никто за это не снижает оценки и не ругает. Можно накалякать и начать писать с любого места, хоть с середины тетради”, - рассказала автор видеоролика, продемонстрировав тетрадь американского школьника.

Также женщина показала и тетрадь своей дочери, эмигрировавшей в США. Сначала девочка по своей привычке старалась записывать задания в ровные столбцы, но после, по словам её мамы, “американизировалась” и начала позволять себе делать рисунки.

Мнение комментаторов под видео разделилось на два противоположных лагеря. Одни посчитали, что такая вольность и отсутствие дисциплины ни к чему хорошему не приведут, а другие, напротив, посчитали, что рамки только мешают детям развиваться.

“Сплошной бардак: сначала в тетрадях, затем в голове”, - категорично заявила одна из пользовательниц, чем открыла спор, растянувшийся на более чем 100 комментариев.

“Это не бардак, а свобода. Нас с детства вгоняют в систему, выйдешь за клеточку - будешь наказан!”, - не согласилась с комментарием одна из девушек под видео.

“Вот мы по несколько раз переписывали полностью тетради из-за одной ошибки, а итог? Не имеем своего мнения, боимся ошибаться и вообще зашуганные как общество (весь СНГ)”, - выказала своё мнение ещё одна пользовательница соцсети.

“Клеточки, линии, четкие правила и требования дисциплинируют! Говорю как педагог с 35-летним стажем”, - написала ещё одна женщина.

Кто-то из комментаторов заявил, что подобное образование рассчитано для “низов”, а американская элита на самом деле якобы обучается “по советской системе”.

О таком же подходе к обучению заявили комментаторы из Италии, Сингапура, Финляндии и Израиля. По их словам, учителя эти тетради не проверяют и оценивают знания детей с помощью тестов.

“В Сингапуре то же самое у нас было, всем наплевать, как выглядит тетрадь. Главное что в голове останется”, - написал один из пользователей под видео.

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