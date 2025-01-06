"Я в шоке" - В минском магазине придумали, как бороться с возвратом платья после корпоратива. В TikTok оценили

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Опубликовано: 06.01.2025 20:37 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как один из минских магазинов решил бороться с покупательницами, которые приобретают платье для праздничного корпоратива, а затем сдают товар обратно после события. Некоторые комментаторы подсказали, как улучшить такую "защиту".

“Снаружи на платье сбоку пришита бирка. На бирке написано, что если вы ее удалите, то платье нельзя будет вернуть как новое. Я так поняла, такие бирки висят на всех вечерних платьях в этом магазине”, - рассказала автор ролика. Название магазина она не написала.

“Начнем с того, что я в принципе в шоке, что есть такая схема. Я всегда покупаю без возврата”, - утверждает одна комментаторша. Ей ответили, что “такие халявщики есть”, и их много.

“Я считаю, если хочешь платье на один раз, иди и арендуй в специальных местах. Я вообще не заморачиваюсь по этому поводу, у меня все платья и юбки исключительно из секонд-хендов”, - поделилась другая.

Третья заверила, что ей “даже в голову не придет мысль покупать, чтобы сфоткаться или погулять и вернуть”. Кто-то же решил, что бирка маловата. “Надо раз в 10 больше. Такую на фш [фотошопе] замажут легко”, - считает пользовательница TikTok, имея в виду использование фотошопа перед публикацией снимков.

Однако, как отметил другой юзер, на праздник же в платье с биркой не пойдешь. Еще одна комментаторша предложила крепить бирку не на нитку, а “как-то надежнее, чтобы точно невозможно было снять”. “Наглость некоторых покупателей просто границ не знает”, - утверждает она.

Многие поддержали идею крепить такую бирку на одежду: “Я не продавец, но за. Не хотелось бы покупать платье, которое кто-то носил так долго”.

“А эти платья после корпоратива разве не пахнут духами? Мне кажется, по-любому запахи должны быть. Как их принимают назад?” - поинтересовалась пользовательница TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что адвокат объяснила белорусам, можно ли выложить фото с корпоратива в интернет. Как оказалось, не все так однозначно: многое зависит оттого, какую именно фотографию хочет опубликовать человек.

Можно ли выложить в Интернет фото с корпоратива? Адвокат объяснила, что не всё так однозначно