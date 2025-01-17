«Я самая красивая женщина в мире» — Звезда Playboy потратила на пластику более $900 тыс. На что пожаловалась?

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Опубликовано: 17.01.2025 17:39 , Обновлено: 17.01.2025

35-летняя Джанайна Празерес, уроженка Сан-Паулу (Бразилия) перенесла множество пластических операций в стремлении стать самой красивой женщиной мира и сказала, что продолжит ложиться под нож. При этом бывшая звезда Playboy пожаловалась, что у нее не складывается личная жизнь и дружба с другими женщинами, как и карьера. Для чего тогда все это и почему бразильянка не может остановиться?

Женщина призналась, что ее внешность не естественна, а оплачена. Джанаина сделала три ринопластики, две реконструкции носа, четыре липосакции с BBL, три операции по увеличению груди, подтяжку лица и, по ее словам, удаление ребра и комочков Биша. Согласно своим подсчетам, она потратила на косметические процедуры более $900 тыс. долларов . Говорит, такая красота позволяет ей чувствовать себя «сильной».

[info_b]Комочки Биша (жировые тела Биша) — жировые образования между щёчной мышцей и поверхностными мышцами лица (жевательной, большой и малой скуловыми) с каждой стороны. Названы по имени французского анатома и физиолога Мари Франсуа Ксавье Биша.[/info_b]

На сегодня 35-летняя бразильянка представляет собой влиятельную личность с 712 тыс. подписчиков в Instagram.

«Моя внешность — результат значительных инвестиций в себя. Красота — это не только генетика. Если я могу в это вложиться, то не буду сдерживаться. Считаю, нет ничего плохого в том, чтобы платить за то, что заставляет меня чувствовать себя привлекательнее. Я всегда стараюсь поддерживать высокую самооценку. Вот секрет лучшей жизни».

Несмотря на внешний лоск, уроженка Сан-Паулу, ранее признанная журналом Playboy «идеальной женщиной» из-за пропорций своего тела, признает, что ее внешность часто приводит к объективации.

[info_b]Объективация женщин — в феминистских исследованиях определяется как игнорирование личных и интеллектуальных возможностей и способностей женщины и сведение ее ценности и роли в обществе к инструменту для сексуального удовлетворения, которое она может вызывать у других.[/info_b]

Джанайна Празерес сказала: «Иногда из-за того, что я слишком красива, люди смотрят на меня как на объект или трофей. Также мне сложно поддерживать женскую дружбу, так как часто ощущаю атмосферу соперничества и зависти. Это затрудняет формирование настоящих отношений. Но я научилась постоять за себя и устанавливать границы, чтобы люди уважали меня не только за внешность”.

Красотка призналась, что “некоторые возможности трудоустройства для нее тоже были ограничены, поскольку внешность часто затмевала другие качества, из-за чего люди недооценивали профессиональные навыки”.

Она также рассказала Daily Star, что регулярно вкладывает средства в поддерживающие инъекции ботокса: каждые три месяца филлеры для губ вместе с каплями против старения. И подчеркнула:

«Люди критикуют, но звание самой идеальной женщины имеет свою цену, и я решила заплатить ее, чтобы достичь этого стандарта».

По словам бразильянки, сейчас она собирается сделать операцию по реконструкции ягодиц за $100 тыс.

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