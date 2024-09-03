"Я не психопатка" - Тиктокерша набирает миллионы просмотров, пугая людей своей странной коллекцией. Что собирает?

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Опубликовано: 03.09.2024 14:47 , Обновлено: 03.09.2024

Девушка из Великобритании завела блог, в котором начала делиться обзорами своей необычной коллекции. Она собрала уже более 300 пар разнообразных ножниц. Некоторых пользователей соцсети шокировало такое увлечение, другие же восхитились нетипичным хобби девушки.

Сидни Хардинг из Лондона заверила в своём блоге, что её постоянно растущая коллекция из ножниц не опасна. Она просто считает их “крутыми”.

“Я обещаю, что я не психопатка”, - написала она в одном из комментариев под видео.

По признанию Сидни, она начала собирать ножницы ещё в 11-летнем возрасте и даже воровала их из школьных шкафов. Теперь она делится распаковками ножниц в своём блоге, на который подписалось уже более 40 тысяч подписчиков. Некоторые её ролики набрали свыше 4 миллионов просмотров.

Необычные экземпляры ножниц она находит не только в магазина, но и на винтажных рынках и eBay

Фото: cydneyscissorhands TikTok

“Я просто не могу перестать покупать ножницы. Я их просто слишком люблю. Увижу одну пару, и они мне нужны, они мне физически нужны”, - призналась она в одном из видеороликов.

Своё пристрастие девушки объяснила аутизмом, который у неё диагностировали.

«Многие люди, страдающие аутизмом, поймут, что я имею в виду, когда говорю, что становлюсь такой страстной и одержимой, и это одна из вещей, за которые я действительно благодарна своему аутизму: он позволяет мне так страстно относиться к вещам, которые меня волнуют», - высказалась она.

В коллекции Сидни есть необычные экземпляры ножниц. Есть, например, гигантские ножницы, готические, хирургические, винтажные, садовые.

Фото: cydneyscissorhands TikTok

Кроме обширной коллекции ножниц, девушка имеет и множество других предметов на эту тему. Она носит кулон и серьги в виде ножниц, а также хвасталась футболкой с гигантскими мультяшными ножницами и даже смастерила для себя галстук в виде ножниц. На Рождество британка даже смастерила гирлянду для ёлки из ножниц.

Пользователи к увлечению девушки отнеслись по-разному. Одних оно сбило с толку, другие же отметили, что такая нетипичная коллекция действительно интересна.

«Это какая-то одержимость?” - поинтересовался один из комментаторов.

“Ты нормальная”, - спросил другой.

«Это одна из самых странных одержимостей, которые я видел», - написал ещё кто-то.

«Я люблю людей с уникальными интересами», - высказался другой комментатор.

Ранее Telegraf.news писал о том, что блогерша Lydi из Великобритании демонстративно отказалась от эпиляции и теперь публикует в TikTok и Instagram свои фотографии и видео с небритыми подмышками и другими частями тела. Пользователи соцсетей разделились во мнениях.

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