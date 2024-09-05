"Я их с балкона из Слуцка вижу" — В TikTok с высоты 500 метров показали знаменитые белорусские "горы"

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Опубликовано: 05.09.2024 15:14 , Обновлено: 05.09.2024

Один из пользователей TikTok разместил видео, в котором показал известную достопримечательность Солигорска. С высоты 500 метров автор снял небольшой ролик, где можно рассмотреть знаменитые терриконы — искусственные возвышения, которые образовались в результате деятельности местного "Беларуськалия". К слову, высота некоторых из них доходит до 120 метров, и, судя по всему, это не предел.

Как образуются такие солеотвалы? Дело в том, что в шахтах предприятия добывают сильвинит — это сырьё для получения хлористого калия, который используется в качестве калийного удобрения. С глубины рудников сильвинит поднимают на поверхность и перевозят на специальные фабрики для переработки. Однако три четверти массы руды составляют именно отходы: глину, каменную соль и прочие примеси на “Беларуськалии” просто сбрасывают в солеотвалы. Так знаменитые белорусские “горы” и растут.

Ранее Telegraf.news писал, что российский посёлок Усть-Камчатск, что на востоке полуострова Камчатка, накрыло толстым слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч. Один из жителей населённого пункта снял на видео, как он выразился, “апокалипсис” и “последний день Помпеи”. На кадрах видно, как деревушку буквально засыпало пеплом, который был повсюду: от деревьев до автомобилей.

«Земля и машины качаются» — Очевидец показал, как российскую деревню засыпало пеплом после извержения вулкана