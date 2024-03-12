"Это для Змея Горыныча" — Странный свитер в TikTok озадачил тысячи пользователей. Как его носить?

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Опубликовано: 12.03.2024 12:52 , Обновлено: 17.05.2024

Пользовательница Tik-Tok сняла видео с примеркой необычного свитера от Zara. Версии о том как его носить возникли самые разные. Как же носить правильно?

Необычная модель свитера с прорезями для рук как у жилетки и рукавами на бедрах, поставила в тупик даже самых искушенных модниц.

“Может я чего-то не понимаю? Zara не делай такое больше”, — высказалась героиня ролика теряясь в догадках во время примерки.

Пользователи соцсети разразились всевозможными версиями носки. За сутки видео набрало почти 800 тысяч просмотров.

“Кофту во внутрь на половину, рукава через дырку и будет вам кофта” — прокомментировала одна из девушек посмотревших видео.

“А если кофту сложить на животе, во внутрь, рукава вытащить в дырки, то получится короткая кофточка с рукавами”, — предложила свою версию одна из пользовательниц.

“Это не рукава, это для ног”, — предложил вариант один из комментаторов.

“Это для Змея Горыныча”, — пошутил еще кто-то.

Ответ на вопрос “как же это все таки носить?” нашелся на сайте бренда. Как оказалось, ближе всего к истине была героиня ролика. Необычную модель свитера следует носить повязав рукава на поясе.

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