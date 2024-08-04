"Я бы не рискнула" - Минчанка показала, где можно взять бесплатные яблоки, но комментаторы засомневались

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Опубликовано: 04.08.2024 18:24 , Обновлено: 04.08.2024

Жительница Минска, катаясь на самокате в одном из парков столицы, заметила умилившее её зрелище. На одной из скамеек около велодорожки жители частного сектора предложили бесплатно угоститься собранными со своего подворья яблоками. Пользователи соцсети разделись во взглядах на такое предложение.

Как рассказала девушка в TikTok, скамейка с бесплатными яблоками находится близ велодорожки в парке, напротив раскинувшейся за Свислочью улицы Маяковского в микрорайоне Серебрянка.

Она отметила, что яблоки хозяева положили уже давно, т.к. в пакетах с фруктами виднелась дождевая вода, и некоторые из них уже успели “подгулять. ”. Однако попробовать бесплатные фрукты девушка не отказалась.

“Яблоки очень вкусные. Советую всем подойти и взять”, - сказала автор видеоролика.

Пользователи соцсети разделились во взглядах на щедрость белорусов.

“С одной стороны мило, но с другой стороны вдруг эти яблоки напичканы чем-то опасным? Я бы не рискнула”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

“Я бы не взял. Неизвестно, что это. Время смутное”, - высказался ещё один комментатор.

“А недавно был ролик про бабку, которая травит бездомных животных, подсыпая отраву им в еду”, - с опаской вспомнил ещё один белорус.

Однако нашлись и те, кто разделил умиление автора видеоролика.

“Не пишите бред, не судите по себе. Вкусно - значит вкусно. Спасибо за яблоки”, - не согласилась с осуждающими одна из девушек.

“Рядом с частным сектором. Люди просто помыли и положили, чтобы не выбрасывать”, - написала другая.

“Мне тоже нужно выложить. В этом году много пропало”, - поддержал инициативу ещё один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользовательница TikTok показала, сколько стоят ягоды и другие продукты, от которых она обычно отказывается на даче в одном из столичных гипермаркетов. Пользователи соцсети разделились во взглядах на цены.

«Кто все это покупает? — Женщина показала, ценники на ягоды в минских магазинах. Подписчики разделились во мнении