"Кто все это покупает? — Женщина показала, ценники на ягоды в минских магазинах. Подписчики разделились во мнении

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Опубликовано: 01.08.2024 10:51 , Обновлено: 25.04.2025

Пользовательница TikTok показала, сколько стоят ягоды и другие продукты, от которых она обычно отказывается на даче в одном из столичных гипермаркетов. Пользователи соцсети разделились во взглядах на цены.

Жительница Минска посетила один из магазинов торговой сети Green, где удивилась ценам на популярные на дачах у белорусов ягоды.

Микс из крыжовника и красной смородины - 51,96 рубль за кг;

Зелёный крыжовник - 43,96 рубля за кг;

Малина - 79,92 рубля за кг.

Также белоруска обратила внимания на цены заготовок, которые самостоятельно могут сделать белорусы.

Вяленые томаты стоили 96,90 рублей за килограмм, а сушеные белые грибы - 15,99 руб за 45 г.

“А я отказываюсь на даче от этих дорогостоящих продуктов. Так что все, у кого есть возможность едем на дачу в деревню и едим дикатесы!”, - призвала белоруска аудиторию.

Многие комментаторы возмутились такими ценами, а некоторые признали, что стоит всё же начать есть, то что вырастает на даче.

“Ну ладно, уговорили пойду крыжовник обирать”, - написала одна из пользовательниц под видео.

“А я даже в этом году не захотела собирать эти деликатесы. Осыпались и птицы склевали”, - написала другая.

“Наверное ягоды по такой цене от всех болезней”, - предположила ещё одна белоруска.

“Люди, отзовитесь, кто-нибудь покупает эти ягоды по такой цене? Просто интересно, есть ли такие среди нас?”, - задался вопросом кто-то.

“1 кг малины по 8-9 руб оптом на Россию уходит. А своим по 80 руб в рознице…”, - возмутился один из комментаторов, на что автор видео заметила, что по такой цене, как в магазине, эти продукты “никто не берёт”.

“Какое безобразие! Где какой контроль за ценами?”, - возмутилась ещё одна белоруска.

“Авокадо в 3 раза дешевле”, - заметил кто-то.

[info_b]Стоит отметить, что в Green килограмм авокадо продавали по цене 103 рубля за килограмм. В то же время этот фрукт действительно можно купить дешевле в сети других магазинов. Так, например, в торговых точках “Евроопт” цены на авокадо колеблются в пределах 20 рублей за килограмм.[/info_b]

Тем не менее, нашлись и те, кто счёл такие цены оправданными.

“Да ладно! На рынке эти продукты стоят значительно дороже! Сколько гр. малины в литровой баночке? И так со всеми продуктами. Не у всех есть дачи”, - написала одна белоруска.

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