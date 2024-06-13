"Я бы, как святой, по воде бежал" — Белоруска сняла на видео, как "выгуливала" удава прямо в Цнянском водохранилище

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Опубликовано: 13.06.2024 12:42 , Обновлено: 13.06.2024

Каких только домашних питомцев не заводят белорусы... Например, жительница Минска уже полтора года является счастливой обладательницей удава. По словам девушки, ей подарили рептилию на День рождения, а когда подрастёт, питомец достигнет трёх метров. Пока он ещё "ребёнок", хозяйка время от времени привозит его на столичные водоёмы, чтобы искупаться. Один из таких дней минчанка сняла и опубликовала в TikTok.

На кадрах видно, как девушка “прогуливается” по мелководью Цнянского водохранилища вместе со своим удавом: такой досуг она назвала “прелестью”. Рептилия послушно, будто по команде, плывёт рядом и совершенно не собирается покидать хозяйку. При этом других людей в кадре нет: может, убежали?..

“Вы его только там не теряйте, пожалуйста…” — написала под роликом одна из пользователей соцсетей. Другой подписчик не без юмора добавил:

“Главное, не пропустите момент, когда он перестанет есть и начнёт смотреть на вас влюбленными глазами”.

Некоторые пользователи TikTok рассказывали о собственных домашних животных, среди которых в том числе были и экзотические. Так, один из белорусов написал, что у него “тоже есть императорский, даже двое: девочка около года и мальчик 8 лет”.

“Надо тоже приехать искупать”, — написал их хозяин, на что автор ролика ответила: “Приезжайте, люди отлично реагируют”.

“Так, в Цнянке больше не купаюсь”, — поделился в комментариях очередной пользователь TikTok. Другой спросил:

“А чего он без шапочки купается?”

“Я бы, как святой, по воде бежал” — явно не разделил восторга в произошедшем ещё один мужчина. Однако девушка отметила, что у окружающих “агрессии ноль”, и “только положительные эмоции”. По её словам, после увиденного на пляже люди лишь “фоткаются и любуются”.

Ранее Telegraf.news писал, что пользовательница социальной сети TikTok на днях показала кадры с набережной Пинска: высаженные вдоль реки туи оказались сплошь облеплены ужами, которые выползли погреться на весеннем солнышке.

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