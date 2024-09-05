«Выпускники Колокольного училища» — Работа коммунальщиков в центре Минска поставила в тупик пользователей соцсетей

🎥 Видео

Опубликовано: 05.09.2024 16:20 , Обновлено: 05.09.2024

Белоруска опубликовала на просторах соцсетей видео с работой коммунальщиков в центре Минска, которая вызвала у многих удивление и недоумение. На коротком ролике видно, как три сотрудника ЖКХ в робе и касках... стучат по столбу. Молотком. Непонятные действия, как утверждает автор, происходили утром, около 08:00.

Некоторые предположили в комментариях, что таким образом коммунальщики сбивают краску со столба, однако зачем, если для этого есть специальные составы? Другие сделали вывод, что это “выпускники Колокольного училища практику проходят”. Третьи писали, что сотрудники ЖКХ просто решили поработать “будильниками” и разбудить минчан. Так или иначе, в чём состояла суть работы, знают только они.

“Вот смотришь и поражаешься. Это же кто-то отправил этих людей такое выполнять…” — написала под видео одна из белорусок. Другая добавила, что “снять краску можно по-другому и побыстрее”.

“21 век. Нанотехнологии по-белорусски”, — прокомментировал работу коммунальщиков ещё-кто из пользователей видеоплатформы. Тему тут же продолжили:

“Шлифмашины аккумуляторные? Не, не знаем…”

“Разваливается — плохо, чинят — плохо. Как вам угодить?..” — встал на защиту работников ЖКХ ещё один пользователь TikTok.

“Когда пришёл начальник и делаешь вид, что работаешь”, — не без юмора прокомментировал ролик белорус. Другой тоже добавил не без иронии:

“Когда говорят, что вашу работу не видно, мы говорим: будет слышно!”

Ранее Telegraf.news писал, что на просторах TikTok недавно появилось видео, как утверждают, с празднования Дня города в Солигорске. На ролике видно, как сотрудники одного из отделов ГАИ, вооружившись своими неизменными атрибутами — жезлами, бодро и энергично танцуют прямо посреди улицы. Подписчики соцсети не только остались в восторге, но и предложили устраивать такое почаще.

«Теперь я видел всё на этом свете» — В Солигорске сотрудники ГАИ станцевали прямо посреди улицы