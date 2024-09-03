"Теперь я видел всё на этом свете" — В Солигорске сотрудники ГАИ станцевали прямо посреди улицы

🎥 Видео

Опубликовано: 03.09.2024 10:19 , Обновлено: 03.09.2024

На просторах TikTok недавно появилось видео, как утверждают, с празднования Дня города в Солигорске. На ролике видно, как сотрудники одного из отделов ГАИ, вооружившись своими неизменными атрибутами — жезлами, бодро и энергично танцуют прямо посреди улицы. Подписчики соцсети не только остались в восторге, но и предложили устраивать такое почаще.

Правда, в комментариях были не только восторженные отзывы. Многие из белорусов утверждали, что дело было в Минске, а не Солигорске, поскольку на видео — сотрудники столичной ГАИ. Другие отвечали, мол, танцуют минчане, а происходит всё в Солигорске. Так или иначе, танцоров называли “молодцами” и “красавчиками”.

“Сколько раз смотрю это видео, не могу оторваться. Солигорцы — красавчики!” — написала под роликом одна из активных пользовательниц соцсети. Другая добавила:

“Если бы на улицах были такие регулировщики, то водители бы ездили со скоростью 20-30 км/ ч”.

“Ну, какова красота! И музыку подобрали классную. Девочки, как на подбор, а мальчик — просто огонь. Я представляю эмоции тех, кто на это смотрел в живую. Не могу насмотреться! Браво”, — написала восторженный комментарий ещё одна белоруска.

“Теперь я видел всё на этом свете”, — то ли с радостью, но ли с недоумением отметил мужчина.

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Бобруйска и активный пользователь TikTok поделилась необычным способом перехода через дорогу. Девушка сняла ролик, на котором обратила внимание пешеходов на дорожный знак, знакомый всем из детства. Что будет, если воспринять картинку буквально и попытаться перейти на другую сторону так, как нарисовано на знаке?

«Всю жизнь делали это неправильно» — Белорусы поделились в TikTok странным способом перехода через дорогу