"Вы прикалываетесь?" - Белоруска показала "карликовый" сахар. В TikTok объяснили

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Опубликовано: 11.03.2025 18:39 , Обновлено: 11.03.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на "карликовый" сахар одного белорусского производителя. Дело в том, что в упаковке было меньше 1 кг продукта, девушку это удивило. Комментаторы объяснили.

“Друзья, я пребываю в шоке, все покупали этот сахар … Вчера супруг приносит этот сахар, по сроку [годности. - прим. ред.] все хорошо, но упаковка карликовая. Я смотрю: 900 грамм”, - сказала на видео его автор.

У нее такое количество сахара вызвало недоумение: “Вы реально прикалываетесь?”

“Я вам открою секрет: у этого производителя два веса. И по 1 кг, и по 0,9 кг они выпускают”, - написал один комментатор.

[info_b]И действительно: в интернет-магазине Edostavka мы [link href=“https://edostavka.by/category/gorodeyski-sahar#modal-opened&product_preview=47049” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] сахар “Городейский” весом 1 кг. Есть упаковка и на 5 кило. Килограмм сахара этого же производителя [link href=“https://gippo-market.by/sahar:9c1d6bff-b678-461b-93c2-0d3382a58507(product-modal:product/99467590-8fe5-4f16-80ef-93fe419def1e)?category=sahar:9c1d6bff-b678-461b-93c2-0d3382a58507” target=“_blank” rel=“noopener”] можно [/link] купить и в интернет-магазине сети “Гиппо”. [/info_b]

“Давно уже фасовка такая существует. 900 г и 1000 г. Просто вам не попадалась на глаза такая расфасовка”, - сказала другая комментаторша.

“С молоком и маслом понятно. Уже и до сахара добрались. Мука скоро?” - спросила пользовательница TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok набрал популярность ролик, в котором белоруска заявила о недовесе в упаковке творога бренда “Савушкин”. Под видео некоторые пользователи также сообщили о похожих случаях. Чтобы разобраться в ситуации, наша журналистка связалась с представителями компании.

«А как так?» — Белоруска в TikTok пожаловалась на недовес творога «Савушкин». Как объяснили нам на предприятии?