"Всегда была в шоке" - Минчанка пожаловалась, что ее карточку внесли в "стоп-лист" метро. Это надолго?

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Опубликовано: 08.01.2025 16:59 , Обновлено: 08.01.2025

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на то, что ее банковскую карточку внесли в "стоп-лист" метро. Комментаторы поделились похожими историями. Редакция Telegraf.news выяснила, при выполнении какого условия должны убрать "пластик" из этого "стоп-листа".

“А вы знали, что ваша карта может оказаться в стоп-листе метро? Судя по всему, я где-то платила картой в метро, и через пару дней, когда они решили списать у меня деньги, денег у меня на карте не было … У меня так на терминале и написано было: “Карта в стоп-листе”. Я не знаю, через сколько это пройдет”, - поделилась девушка.

Она также напомнила, что при оплате проезда в метро банковской картой при прохождении турникетов сумма списывается не сразу, а через несколько дней (если за этот период было совершено две и больше поездок, то оплату берут сразу за все).

“У меня было такое, и не один раз, после турникета - «Ваша карта в стоп-листе». В течение суток списывалась «задолженность», и после этого можно было снова прикладывать к турникету”, - рассказала свою историю одна комментаторша.

Другая поделилась, что проверить свою карточку на нахождение в “стоп-листе” можно на сайте paybycard.by. “Нужно войти в кабинет пассажира. Там вручную можно нажать кнопку списать задолженность, и все заработает”, - утверждает она.

Журналист Telegraf.news выяснил, что карточка находится в стоп-листе до момента списания задолженности. “Вывести из стоп-листа карточку, по которой есть задолженность, можно только после ее погашения. Для этого необходимо внести денежные средства на карт-счет, чтобы остаток на карт-счете был не менее суммы задолженности”, - [link href=“https://paybycard.by/index.php?r=site%2Ffaq” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте paybycard.by.

“У меня всегда списывали на следующий день, и я всегда была в шоке, думала, вроде не была в метро, а деньги сняли”, - поделилась своим опытом пользовательница TikTok.

Другая утверждала о “кругах ада”, которые ей якобы пришлось пройти пару лет назад, чтобы карточку вычеркнули из “бана”. “Даже сами сотрудники банка не знали, что делать, и гоняли меня туда-сюда”, - написала она.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на станции “Каменная горка” Минского метрополитена днем 22 декабря переставали работать валидаторы на турникетах, но только на две минуты. В пресс-службе метро назвали причины случившегося.

На станции минского метро переставали работать валидаторы. Что случилось?