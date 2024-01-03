Восточный гороскоп на 2024-й (по году рождения). Что принесет вам Зеленый Деревянный Дракон?

Опубликовано: 03.01.2024 13:57 , Обновлено: 03.01.2024

По восточному календарю 2024 год — это год Зеленого Деревянного Дракона. Официально он должен начаться 10 февраля 2024 года и закончится 28 января 2025 года. Что ожидать в новом году каждому из нас, в зависимости от года рождения?

Знак Дракона - величественный и очень почитаемый символ в китайской культуре. Драконы ассоциируются с силой, удачей и успехом. Поэтому 2024 год станет временем, полным потенциала и процветания. Он считается идеальным временем для того, чтобы начать все с чистого листа и заложить фундамент для долгосрочных достижений.

Дракон относится к символу Ян и ассоциируется со стихией огня. Ожидается, что его природные свойства в это время усилятся, что принесет позитивные изменения и возможности для всех. Однако это общее ощущение счастья не распределяется равномерно между всеми знаками зодиака.

Кому повезет в 2024 году

Наступающий год по китайскому зодиаку более благоприятен для мужчин и женщин, родившихся в год Свиньи, Обезьяны, Крысы и Быка

Аура также благоприятна для Собак и Петухов. Тем, кто родился в год Козы, Лошади и Змеи, возможно, придется нелегко. Наибольший риск затягивания и отсутствия прогресса существует для Кроликов и Тигров. Им придется особенно потрудиться, чтобы оценить 2024 год как удовлетворительный.

Драконам эти 12 месяцев подарят большие амбиции, потенциал и счастливую ауру. Однако им придется немного заслужить свой успех, что может оказаться для некоторых слишком сложным.

Крыса (люди, родившиеся в 1948, 1960, 1972, 1984,1996, 2008, 2020 годах)

Для Крыс это год, полный удачи — как в личном, так и в профессиональном плане. Вас ожидают самые разнообразные возможности и вызовы, но будьте осторожны и не рискуйте понапрасну.

В финансовой сфере это символ стремления к материальной безопасности, что может привести к важным инвестициям и долгосрочной стабильности. В этом году все должно благоприятствовать вам, поэтому доверяйте своей интуиции и будьте настойчивы в своих действиях, и вы сможете реализовать свой большой потенциал.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Этот год может оказаться непростым, поскольку энергия Дракона вступает в конфликт с традиционными ценностями и устоями Быков. Однако в вопросах отношений он принесет период стабильности, так что используйте этот год для укрепления отношений с близкими людьми. В этом году вы будете более мотивированы проявлять инициативу, действовать и осваивать новые горизонты.

Что касается карьеры, то у вас есть шанс добиться успеха, но помните, что наилучшие результаты достигаются упорным трудом, а не короткими путями. Вашим приоритетом в этом году должно стать здоровье, а также терпение, настойчивость и уравновешенность - эти качества станут залогом вашего успеха.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Энергия года Дракона принесет Тиграм вызовы острой конкуренции. Важно быть внимательным и принимать стратегические, долгосрочные решения. Возьмите на себя роль наблюдателя, анализирующего ситуации, себя и свои цели, - все это принесет вам финансовую безопасность.

Что касается отношений, то вы сосредоточитесь на их качестве и укрепите эмоциональные связи. Вы можете столкнуться с проблемами, требующими открытого общения и понимания. Хотя из-за своей сдержанности вы можете показаться придирчивыми, на самом деле вы подходите к этому вопросу с большим пониманием. Вашим приоритетом в этом году должно стать здоровье, поддержание душевного равновесия и борьба со стрессом.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

2024 год может принести неоднозначную судьбу, поэтому терпение и умение приспосабливаться к меняющимся условиям будут иметь большое значение. Перспективы карьерного роста выглядят многообещающе - появятся новые возможности для развития и продвижения по службе. Из-за импульсивных решений вы можете столкнуться с трудностями в накоплении денег.

В отношениях произойдут позитивные изменения благодаря улучшению коммуникации. Здоровье и забота о себе и своих эмоциях должны быть в приоритете. Терпение, гибкость и просчитанный риск помогут вам добиться личного и профессионального успеха, сохранить гармонию в отношениях и общее благополучие.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Вы переживете период роста и возрождения, открывающий новые возможности для достижений и продвижения по службе. В финансовом плане вас ждут гибкость и адаптивность. Вы можете рассчитывать на новые начинания, если будете придерживаться здравого смысла и избегать излишней самоуверенности.

В эмоциональной сфере вы мечтаете возродить свою любовную жизнь, которая, кажется, ослабевает под влиянием повседневных обязанностей. Турбулентность в этой сфере может потребовать от вас терпения и компромисса.

Год Дракона для Драконов - это не только огромный потенциал и благоприятная судьба, но и испытания, которые помогут вам найти лучшую версию себя. Поэтому не опускайте руки и амбициозно стремитесь к успеху.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Этот год полон перемен и развития, особенно с точки зрения карьеры. Однако новые возможности требуют осторожности и стратегического подхода. Отношения будут отличаться большей гармонией, особенно если вы проявите больше гибкости и будете руководствоваться своим сердцем и интуицией. Выравнивание вашей ауры с энергией Дракона может способствовать вашему личному и духовному развитию, принося финансовую стабильность и укрепляя эмоциональные связи в процессе.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Этот год, как и предыдущий, может быть довольно переменчивым из-за трудностей и неожиданных перемен. Рекомендуется проявлять гибкость и прислушиваться к советам по финансовым вопросам - это поможет вам расти и продвигаться по карьерной лестнице.

Перед вами откроется множество возможностей, но будьте осторожны и не позволяйте всему этому захлестнуть вас, так как пассивная позиция может их растратить. Концентрация, целеустремленность и соблюдение трудовой этики будут ключевыми факторами.

В отношениях ожидайте большего взаимопонимания и гармонии, а здоровье должно стать приоритетом, причем особое внимание следует уделить обретению внутреннего покоя. Этот год характеризуется большой стойкостью, поэтому вы, скорее всего, добьетесь больших успехов и получите шанс на самореализацию.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Несмотря на небольшие неудачи, этот год обещает стать периодом стабильности и личностного роста. Карьерные перспективы принесут стабильный прогресс, а отношения будут развиваться в атмосфере гармонии и эмоциональной связи. Стоит сосредоточиться на поиске новых способов борьбы со стрессом.

Нестабильная энергия года Дракона может принести как возможности, так и проблемы, побуждая вас быть гибкими и открытыми к переменам. Решения, которые вы примете в этом году, освободят вас от бремени и дадут начало внутренней трансформации. Эта энергия благоприятствует семейным отношениям, побуждая вас создавать вокруг себя атмосферу взаимопонимания и взаимной поддержки.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Это время особой удачи, благодаря очень благоприятному соединению с энергией Дракона. Ожидайте успеха и самореализации как в личной, так и в профессиональной жизни. Этот год принесет вам множество возможностей, увлекательных начинаний и карьерных достижений. Вам следует избегать отвлекающих факторов, проявлять терпение и открытость в общении. Работайте над сбалансированным образом жизни, планируйте большие цели и не забывайте о хорошем, спонтанном веселье.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Под влиянием Дракона вы будете излучать очарование, романтику и заботу, повышая свою привлекательность. Это довольно стабильный год, временами он может казаться вам слишком обычным, но если на вашем пути возникнут трудности - важно, чтобы вы не убегали от них.

Вы можете рассчитывать на карьерный рост, если будете избегать излишней критичности - как по отношению к себе, так и к другим. Работайте над организованностью и целеустремленностью, и вы достигнете своих целей в этом году. В отношениях стоит сосредоточиться на улучшении коммуникации, чтобы они развивались и приносили вам чувство удовлетворения.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Энергия Дракона не совсем благоприятна для верной натуры Собак. Она несет в себе риск увязнуть в собственных мыслях, неуверенности и нерешительности. Несмотря на трудности, многие люди будут готовы поддержать их, что будет способствовать общему спокойствию. Год кажется стабильным как в профессиональном, так и в личном плане. Ключевым фактором будет сохранение сосредоточенности, целеустремленности и честности.

Отношения развиваются благодаря большей лояльности и доверию. В профессиональных вопросах делайте ставку на сотрудничество - это поможет вам преодолеть любые трудности и расправить крылья. Вооружитесь терпением, настойчивостью и обретите внутренний покой, и все будет хорошо.

Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Это один из самых счастливых знаков, и профессиональная, и личная сферы будут процветать, а гармония и углубление отношений будут способствовать вашему дальнейшему развитию. С приходом весны в вас проснется мотивация, появятся многообещающие возможности, а в вашем окружении будет изобилие поддержки. Заботясь о своем здоровье и используя свои инновации, творческие способности и предприимчивость, вы сможете добиться успеха, сделав этот период одним из самых удачных и успешных в вашей жизни.

Денежный гороскоп на 2024 год. Кого из знаков зодиака ждет небывалый доход, а кого — финансовые риски?