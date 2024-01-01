Денежный гороскоп на 2024 год. Кого из знаков зодиака ждет небывалый доход, а кого — финансовые риски?

Опубликовано: 01.01.2024 01:16 , Обновлено: 30.12.2023

Какие события, связанные с деньгами, ожидают людей всех знаков зодиака в 2024 году? Кто окажется самым удачливым, а кому повезет меньше всего? Каких поворотов событий стоит избегать, а какие обеспечат финансовое процветание?

Овен

Вас ожидает финансово успешный год, но только в том случае, если вы будете тратить деньги с умом. Из-за большого количества обязанностей у вас будет не так много времени на досуг. Однако не стесняйтесь хвататься за дополнительные варианты заработка, так как подобные возможности могут больше не представиться. Возможно, вам придется сменить компанию. Также остерегайтесь нечестных людей, которые могут испортить ваши планы.

Телец

Траты на развлечения не предвещают хорошего года, но в какой-то момент вы одумаетесь и начнете тратить только на то, что вам нужно. Ваше умение рационально распоряжаться ресурсами победит. Не перебарщивайте с рассрочками и кредитами, а спокойно ими пользуйтесь. Вам удастся компенсировать любой долг, если вы сможете контролировать свои расходы.

Близнецы

Выйдете ли вы вперед в финансовом плане, зависит только от вас. Смотрите на вещи дальновидно - моменты слабости не повод упускать из виду стабильный уровень дохода. Не предпринимайте рискованных шагов, так как последствия могут быть плачевными. Но и не позволяйте себе зазнаваться. В этом году появится человек, который предложит вам интересные, прибыльные проекты.

Рак

Вас ожидает множество финансовых проблем. Сохраняйте при этом творческий подход и правильную мотивацию. Вы получите совет, как избежать ошибок и увидеть перспективы. Вы сможете зарабатывать больше, но для этого потребуется соблюдать режим трат и смирение духа. Не предъявляйте к себе завышенных требований, так как это может только угнетать вас.

Лев

Здравый смысл будет для вас самым важным в этом году, поэтому будьте осторожны в тратах. Однако не отказывайте себе во всех удовольствиях и не теряйте бодрости духа. Если вы не будете выставлять свои деньги напоказ, вам удастся оказаться в хорошем положении, несмотря на внешний кризис. Этот год будет не самым удачным для новых заработков.

Дева

К сожалению, вам не удастся заработать достаточно денег, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. Впереди вас ждет сложное время. Если вы занимаетесь бизнесом, то возможны даже разрывы контрактов. Однако вас ждет психологическая разрядка после прекращения конфликтных отношений с кем-то. Не забывайте регулярно приводить в порядок свои финансы, наберитесь терпения, и вы выйдете победителем.

Весы

Стабильность доходов - это еще не все. Нерешительность, страх перед будущим и новыми идеями могут навредить вам. Постарайтесь выкарабкаться из спада и не бойтесь новых начинаний. Конечно, это начнет приносить плоды только со временем, но пусть это будет зеницей вашего ока. Основным источником ваших расходов в этом году должны стать повседневные дела и развитие.

Скорпион

Не предпринимайте слишком импульсивных действий, особенно когда сталкиваетесь с неопределенной финансовой ситуацией. Остерегайтесь рискованных вложений, так как они обойдутся вам слишком дорого. Ваш доход будет достаточно удовлетворительным, но в отношении заработка возникнет некоторая неопределенность, что заставит вас перейти на режим жесткой экономии.

Стрелец

Вас ожидают небольшие проблемы с зарабатыванием денег. Если у вас есть долги, вам будет сложно с ними расплатиться. Однако постарайтесь не переживать по этому поводу и уж тем более не влезать в еще большие долги. В результате вы начнете больше уважать деньги, но это не будет вашей самоцелью. Не думайте об этом навязчиво и не поддавайтесь импульсивным “прекрасным” идеям.

Козерог

В этом году постарайтесь сохранить свою удачу. Всем, чего вы добьетесь, вы будете обязаны своему терпению и упорству. Добросовестная работа и отсутствие страха перед ответственностью обеспечат вам успех. Вы также будете умело распоряжаться гибкостью - посвятите себя работе и заработку, но в то же время сохраните статус-кво в личной жизни.

Водолей

Доверяйте своей интуиции и не верьте всему, что узнаете. По идее, это будет не очень удачный период, но у вас все равно будет много денег. Вы сможете увеличить свои доходы, потому что большинство ваших дел будет вращаться вокруг нематериальных ценностей. Вы не будете направлять себя на получение прибыли, что в итоге принесет успех. Это будет хороший год.

Рыбы

Перед вами открываются значительные возможности - используйте их по максимуму. Не ждите, а действуйте, даже если это не повлечет за собой значительных изменений в доходах. Ваша интуиция поможет вам, как и хорошие отношения с людьми, так что стоит позаботиться об этом. Если вы занимаетесь бизнесом, не берите на себя слишком много и не паникуйте. Не игнорируйте и хорошие советы.

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