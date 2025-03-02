«Воспоминания разблокированы» - Блогер показал, как устроена изнутри советская неваляшка

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Опубликовано: 02.03.2025 12:28 , Обновлено: 02.03.2025

Красная неваляшка была одной из первых игрушек едва ли не каждого ребёнка, родившегося в СССР. Все прекрасно знают, как она выглядит и в чём её особенность, но далеко не все понимают, как она устроена изнутри. Один из TikTok-блогеров разобрал игрушку, чтобы наглядно показать, что позволяет пластиковому "ваньке" вставать из раза в раз, как бы ты его пытался уложить на бочок.

На своеобразной “распаковке” у автора ролика была классическая советская неваляшка красного цвета - в виде младенца с огромными кукольными глазами и милыми ресничками. Впрочем, судя по кадрам, это далеко не раритетная кукла советских времён, которую делали на Тамбовском пороховом заводе из целлулоида. Именно благодаря этому материалу (по сути - отходам порохового производства) игрушка так легко воспламенялась и зачастую заканчивала свою жизнь в руках уже подросших хулиганов, которые делали из неё кустарные “дымовушки”.

У автора ролика был уже более современный вариант игрушки, из более легкого и менее прочного пластика, так что, судя по кадрам, выпотрошить неваляшку не составило большого труда.

Как продемонстрировал автор видео, внутри двух полых пластиковых шаров у неваляшки находится “простая, но гениальная”, по словам мужчины, металлическая конструкция. У головы игрушки на проводе закреплена металлическая тарелочка, а внизу установлен свинцовый грузик, в который по периметру вплавлены металлические штырьки разной длины. Именно за счёт них неваляшка издаёт свой фирменный звук, а разная длина штырьков обеспечивает многотональность звука, когда о них бьётся тарелочка.

Свинцовый грузик выполнен полым и сферическим. Именно благодаря такой форме неваляшка всегда возвращается в исходное положение, если попытаться её наклонить.

Судя по комментариям под видео, многие проводили подвергали в детстве подобным “научным изысканиям” свои неваляшки, и всё же для многих устройство игрушки оставалось секретом.

“Воспоминания разблокированы… Никогда не вспоминала, но я знаю что внутри”, - написала одна из зрительниц.

“Ещё одна тайна детства раскрыта”, - отметила другая.

“Спасибо. Наконец-то я знаю, как эта зверюга работает. Мне 47. Давайте теперь юлу. Потом калейдоскоп”, - предложила автору идеи для следующих роликов третья.

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