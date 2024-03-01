Видео из белорусской деревни о курах, несущих зеленые и голубые яйца, набрало 630 тыс. просмотров
В TikTok распространилось видео из белорусской деревни о курах, которые несут разноцветные яйца. За сутки ролик уже посмотрели больше 630 тыс. человек. А такое вообще возможно?
На видео женщина рассказала, что ей написало очень много людей после одного из предыдущих роликов, на котором она продемонстрировала голубые и зеленые яйца от кур с собственного подворья. Зрители попросили показать самих “героинь”.
“Я и не думала даже, что люди не знают про существование цветных яиц. Точно вам скажу, что не динозавры их несут”, - пошутила хозяйка птиц.
Она пояснила, что цветные яйца несут курицы породы араукана. К слову, такие птицы могут сносить яйца и оливкового цвета.
Куриц араукана у хозяйки две, одну из них зовут Чубатурка. Остальные несушки местные, белорусские. Есть у женщины и петушок по имени Петрусь, а еще собака и кошка.
Комментарии под видео позитивные, пользователи поддержали женщину за использование белорусского языка.
“Какая вы приятная женщина. Да если бы не село, город с голоду подох. Здоровья вам и благополучия. Гомель. Беларусь”, - написал один из пользователей.
“Вы очень позитивная, красивая, энергичная женщина, на вас приятно смотреть, хорошая хозяюшка”, - отметила другая пользовательница.
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