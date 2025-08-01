Ветеринар призвал хозяев не мыть кошек. Но назвал 2 исключения

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Опубликовано: 01.08.2025 13:32 , Обновлено: 01.08.2025

Британский ветеринарный врач записал видео в TikTok с призывом не повторять тренд, где хозяева моют своих кошек и таким образом развлекают аудиторию. Эксперт объяснил, почему такая практика может быть вредной для питомцев.

[info_b] У ветеринара из Великобритании ben.the.vet около 210 000 подписчиков на TikTok и более пяти миллионов лайков на его видео.[/info_b]

В коротком видео под названием «Реакция ветеринара на вирусное видео с купанием кошек» Бен наблюдал, как кошку, испытывающую стресс, заставляют принять ванну.

“Вам. Не. Нужно. Регулярно. Купать. Вашу. Кошку”, — заявил ветеринар. Он подчеркнул, что кошки исключительно хорошо следят за своей гигиеной и не нуждаются в дополнительной помощи от хозяев.

“Купать кошку не обязательно. Кошки прекрасно умеют ухаживать за собой. Они тратят на это много времени каждый день”, – пояснил он.

Ветеринар также раскритиковал видеоролики, на которых показано купание кошек. «Не понимаю, что в этом смешного. Люди смотрят эти видеоролики как развлечение, но для кошки это огромный стресс. Это действительно разочаровывает», — сказал мужчина.

Когда все же можно?

Специалист отметил, что существуют исключения. Например, персидские кошки, чьё уникальное строение тела может затруднять уход за собой. Однако даже в этих случаях купание следует свести к минимуму.

Кроме того, по его словам, купание кошки может потребоваться, если животное испачкано фекалиями или другими веществами. Даже в этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы процесс купания был максимально комфортным для животного.

«В таких случаях достаточно миски с тёплой мыльной водой. Очищайте только загрязнённый участок, а не погружайте всю кошку в воду», — посоветовал эксперт.

К слову о том, что кошек лучше не мыть, рассказывала Telegraf.news и ветеринар одной из клиник в Минске Владислава Шеремет.

«Человеческие шампуни для питомцев лучше не использовать, ведь у людей и кошек совершенно разная структура волос и рН кожи. Если мыть кошку обычным шампунем, содержащим большое количество ПАВ, кожа и шерсть будут сильно пересушиваться, что неблагоприятно скажется на здоровье питомца», — объяснила ветеринар.

Еще одно исключение, по ее словам, составляют различные дерматологические проблемы: дерматомикозы, аллергические дерматиты и прочие заболевания кожи.

Также она посоветовала мыть и сфинксов.

Почему нельзя мыть кошек? Ветеринар назвала только 4 исключения