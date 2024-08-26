"Вам ещё повезло..." — Минчанка рассказала, как избавилась от "подозрительного мужчины" в тёмном переулке. Подписчики оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2024 15:40 , Обновлено: 26.08.2024

Минчанка, активный пользователь TikTok, а также "амбассадор счастья и твоей улыбки", как она сама себя называет, рассказала в соцсетях о лайфхаке, который будет не лишним взять на заметку многим жителям столицы и больших городов в целом. В коротком ролике девушка пожаловалась на "подозрительного мужчину", который "долго за ней шёл". После одной нехитрой манипуляции ей удалось избавиться от незнакомца, чей след простыл в мгновение ока.

По словам девушки, она живёт в “не самом безопасном районе Минска”, однако в каком именно, не рассказала. Затем автор добавила, что долгое время за ней шёл “подозрительный мужчина”, и, не придумав ничего лучше, минчанка тут же начала… снимать видео. Правда, не его, а себя. Со вспышкой. По словам белоруски, это помогло — незнакомец тут же испарился.

В комментариях под видео многие высказывали догадки, что это за район такой: Бангалор? Пушкинская? Малиновка? Однако девушка упрямо обозначила свою позицию, заявив, что на вопрос отвечать не станет. Тем не менее, большинство сошлось во мнении, что безопасных районов в столице в принципе нет. Впрочем, активные пользователи TikTok не только оценили лайфхак, но и поделились собственными историями.

“Мы с мужем в Гатово снимаем. Шла вечером из магазина, за мной как-то мужик, я ускорилась, а он ко мне подходит: «Не бойтесь, я не маньяк». Обогнал меня и ушёл”, — рассказала в комментариях одна из белорусок. Другая добавила:

“Недавно мою знакомую на Автозаводской так мужик с ножом в лес вёл, она в моменте вырвалась, убежала и сразу пошла в милицию…”

“Человеку морально сложнее настроиться на нападение, если жертва говорит по телефону, видеозвонку или просто не одна”, — написал под роликом ещё кто-то из белорусов. Его тут же дополнили:

“На самом деле вести стрим, громко говорить, повернуться и начать снимать преследователя, сказав, что у нас соцопрос, идите сюда, — очень правильное решение. Никто не станет нападать после такого”.

“Мне кажется, единственный, кому опасно ходить по улице ночью — это мужчина. То пофоткают тебя, то баллончиком обольют, то наорут, то ещё что-то. А ты просто жене кока-колы вышел купить”, — встал на защиту всех “подозрительных мужчин” кто-то из белорусов.

Ранее Telegraf.news писал, что на одной из улиц Минска появился необычный светофор, который не только регулирует движение пешеходов и транспорта, но и раздаёт участникам дорожного движения полезные советы. Они раздаются из специальных динамиков. Однако далеко не всем местным жителям новация пришлась по душе, ведь свои советы “умный светофор” не прекращает давать даже по ночам.

«Чуть на красный не рванула!» — В Минске поставили светофор, который разговаривает по ночам. Зачем?