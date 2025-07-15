В Жлобине заметили на улице холодильники с книгами. Это что такое?

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Опубликовано: 15.07.2025 10:26 , Обновлено: 15.07.2025

В Жлобине Гомельской области на одной из улиц заметили три старых холодильника, в которых обычно в магазинах и уличных торговых точках продают охлаждённые напитки. Однако содержимое этих холодильников может удивить: вместо баночек с газировкой на полках в них разложены книги. Узнали, что к чему.

Оказалось, что это площадка для “уличной библиотеки”, которая работает по принципу буккроссинга: книгу может взять почитать любой желающий, причём для этого не требуется никакой регистрации, в отличие от классической библиотеки. Более того, книгу совсем не обязательно возвращать, а вполне можно оставить себе. Но есть одно условие - взамен на полку уличной библиотеки нужно принести другую книгу.

“Взял одну книгу - принеси две взамен. А три ещё лучше”, - гласит надпись на одном из холодильников, переоборудованных в книжные шкафы и выкрашенные в яркие летние цвета.

[info_b]Буккроссинг (от англ. bookcrossing — «перекрёстный обмен книгами») — это международное движение, основанное по принципу “отпусти книгу на свободу”, чтобы её могли прочитать другие люди. Инициаторы движения даже запустили сайт, на котором предлагают регистрировать книги, отпускаемые в “свободное плавание” по принципу послания в бутылке. Каждой книге присваивается особый код, по которому можно отследить её путешествие по рукам.

Впрочем, во многих городах буккроссинг работает и без всякой регистрации по принципу публичных открытых библиотек: почитал - дай другому.[/info_b]

Судя по комментариям, идея зрителям, ранее не знакомым с движением буккроссинга, пришлась по душе.

“Крутая инициатива!”, - написал один из зрителей.

“Какие молодцы. В парках такого не хватает!!!!!” - предложила расширить географию уличных библиотек другая пользовательница.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусская сеть оффлайн-магазинов и онлайн-площадка Oz объявила, что 16 июля в Минске на проспекте Победителей с 21:00 по 4:00 откроет двери ночной книжный. Как уже было в прошлые годы, людям в пижамах — отдельные подарки.

Белорусам снова пообещали ночные скидки до 40%. Куда идти в пижаме?