Белорусам снова пообещали ночные скидки до 40%. Куда идти в пижаме?

Опубликовано: 14.07.2025 13:04 , Обновлено: 14.07.2025

Белорусская сеть оффлайн-магазинов и онлайн-площадка Oz объявила, что 16 июля в Минске на проспекте Победителей с 21:00 по 4:00 откроет двери ночной книжный. Как уже было в прошлые годы, людям в пижамах - отдельные подарки.

Обещают, что это будут книги. А скидки будут достигать до 40%. Посетителей встретят “продавцы в домашней одежде”.

В Oz похвалились, что в прошлые годы подобные акции собирали тысячи людей. Причем каждый четвертый пришел в пижаме.

Видимо, торговая сеть не прочь повторить успех и устроить очередной ажиотаж среди жителей Минска. Так что желающие должны быть готовы отстоять очередь.

Почему акцию объявили только в столице Беларуси, в Oz не уточнили. Ведь магазины сети есть и в других крупных городах Беларуси.

Тем не менее, там пообещали, что на ночной распродаже выставят продукцию крупнейших издательств.

“«Эксмо» и АСТ предложит книги со скидкой 40%, а «Азбука», «Альпина» и «Росмэн» — на 30% дешевле. Книги от Clever и других издательств будут доступны с 20% скидкой при наличии мобильного приложения OZ”, - назвали ещё одно условие для получения скидки в торговый сети.

В Oz пообещали, что на акции будут ка бестселлеры, так и новинки, в том числе «Ониксовый шторм», «(Не)чистый Минск» и «Рассвет жатвы».