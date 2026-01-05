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В Японии продали тунца за 2,5 млн долларов. Откуда такая цена?

В Японии продали тунца за 2,5 млн долларов. Откуда такая цена?
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Японская сеть суши-ресторанов заплатила рекордные 510 миллионов иен (2,5 миллиона долларов США) за одного голубого тунца на традиционном новогоднем аукционе на рыбном рынке в Токио. Как сообщило агентство Reuters в понедельник, куски рыбы общим весом 243 килограмма будет подаваться в филиалах сети Sushizanmai.

Таким образом получается, что килограмм рыбки стоит 10 300 долларов, что в четыре раза дороже килограмма серебра.

Японская компания Kiyomura, управляющая сетью ресторанов, побила собственный рекорд 2019 года, когда заплатила 333,6 миллиона иен за тунца премиум-класса.

«Я надеюсь, что в этом году экономика улучшится. Правительство премьер-министра Санаэ Такаичи пообещало много работать, и Sushizanmai будет делать то же самое», — рассказал владелец сети ресторанов Киёси Кимура.

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Впрочем директор компании признался, что надеялся на цену ниже. «Я думал, что выигрышная ставка будет немного ниже, может быть, около 400 или 300 миллионов йен, но в итоге она превысила 500 миллионов», — рассказал Кимура, известный как «король тунца».

Тунца доставили в главный филиал Sushizanmai, где его нарезали и развезли по ресторанам по всей стране. Блюда будут продаваться клиентам по обычной цене, уточнил Кимура.

Откуда взялась такая цена

Рекордная цена в 2,5 миллиона долларов за голубого тунца — это не рыночная стоимость. В данном случае речь идёт о сочетании пиара и стратегии. Победа на первом аукционе года на токийском рынке Тоёсу — вопрос огромного престижа и мощнейшего пиара для ресторанных сетей в Японии. Это настоящая битва за звание «короля тунца», где цена взлетает из-за желания попасть на страницы не только японской, но и мировой прессы.

Все же сама тушка рыбы — не совсем обычная, а элитный экземпляр высшего качества, часто выловленный в лучших районах рыболовства. Хотя блюда из неё продаются по обычным ценам, сам факт обладания «легендарным» тунцем становится маркетинговым ходом, привлекающим клиентов и укрепляющим бренд.

В Беларуси же продают килограмм филе тунца по цене 30-50 рублей. Кстати, диетологи советуют рыбу в качестве здоровой альтернативы мясу. Она является источником полноценного белка, который обеспечивает организм всеми необходимыми аминокислотами. К сожалению, некоторые виды рыб могут накапливать ртуть и тяжелые металлы. Почитайте, какие лучше не есть слишком часто.

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