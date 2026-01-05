В Японии продали тунца за 2,5 млн долларов. Откуда такая цена?

Опубликовано: 05.01.2026 15:28 , Обновлено: 05.01.2026

Японская сеть суши-ресторанов заплатила рекордные 510 миллионов иен (2,5 миллиона долларов США) за одного голубого тунца на традиционном новогоднем аукционе на рыбном рынке в Токио. Как сообщило агентство Reuters в понедельник, куски рыбы общим весом 243 килограмма будет подаваться в филиалах сети Sushizanmai.

Таким образом получается, что килограмм рыбки стоит 10 300 долларов, что в четыре раза дороже килограмма серебра.

Японская компания Kiyomura, управляющая сетью ресторанов, побила собственный рекорд 2019 года, когда заплатила 333,6 миллиона иен за тунца премиум-класса.

«Я надеюсь, что в этом году экономика улучшится. Правительство премьер-министра Санаэ Такаичи пообещало много работать, и Sushizanmai будет делать то же самое», — рассказал владелец сети ресторанов Киёси Кимура.

Впрочем директор компании признался, что надеялся на цену ниже. «Я думал, что выигрышная ставка будет немного ниже, может быть, около 400 или 300 миллионов йен, но в итоге она превысила 500 миллионов», — рассказал Кимура, известный как «король тунца».

Тунца доставили в главный филиал Sushizanmai, где его нарезали и развезли по ресторанам по всей стране. Блюда будут продаваться клиентам по обычной цене, уточнил Кимура.

Откуда взялась такая цена

Рекордная цена в 2,5 миллиона долларов за голубого тунца — это не рыночная стоимость. В данном случае речь идёт о сочетании пиара и стратегии. Победа на первом аукционе года на токийском рынке Тоёсу — вопрос огромного престижа и мощнейшего пиара для ресторанных сетей в Японии. Это настоящая битва за звание «короля тунца», где цена взлетает из-за желания попасть на страницы не только японской, но и мировой прессы.

Все же сама тушка рыбы — не совсем обычная, а элитный экземпляр высшего качества, часто выловленный в лучших районах рыболовства. Хотя блюда из неё продаются по обычным ценам, сам факт обладания «легендарным» тунцем становится маркетинговым ходом, привлекающим клиентов и укрепляющим бренд.

В Беларуси же продают килограмм филе тунца по цене 30-50 рублей. Кстати, диетологи советуют рыбу в качестве здоровой альтернативы мясу. Она является источником полноценного белка, который обеспечивает организм всеми необходимыми аминокислотами. К сожалению, некоторые виды рыб могут накапливать ртуть и тяжелые металлы. Почитайте, какие лучше не есть слишком часто.

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