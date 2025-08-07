В TikTok пожаловались на стоимость посуточных квартир в Бресте, которые "дороже чем в Москве". У зрителей возник вопрос

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2025 15:33 , Обновлено: 07.08.2025

В TikTok завирусилось видео, в котором, по всей видимости, жительница Беларуси возмутилась цене на аренду квартиры на сутки в Бресте. По ее словам, "в Москве снять дешевле". Этот ролик, судя по более 1000 комментариев, зацепил белорусов. Но многие оказались совсем не на стороне автора видео.

“А откуда такая цена? Квартиру в Москве на сутки снять дешевле, чем квартиру в Бресте. 350 рублей сутки! Это не центр. А что происходит?”, — спросила девушка в коротком ролике.

Видео быстро набрало более 200 тыс. просмотров и 1300 комментариев. Одни пользователи удивились такой цене.

“У меня соседка сдает в центре за 70 рублей, где вы такую цену взяли? Вы замок хотели снять?” — спросила зрительница.

“Где вы такие цены нашли?” — написала еще одна.

“От 80-140. Где вы 350 увидели?”, — также заявили в комментариях.

[inf]Позже она записала еще одно видео, где утверждает, что на сайтах с арендой одна цена (80-100 рублей), но “как только ты им звонишь, то они говорят, что это сутки с человека, а не вся квартира. А вся квартира 350, 450, 500 рублей”.[/inf]

Другие посоветовали отдыхать в Москве: “Не нравится - снимаем в Москве. И почему это в бресте должно быть дешевле, чем в Москве? Намек на то, что Брест хуже?”

Кто-то предположил, что девушка “сравнила самую дешёвую в Москве с самой дорогой в Бресте”, а “нужно сравнивать равноценные”.

Но были и те, кто поддержал и также согласился, что в Бресте (и не только) стало слишком дорого снимать квартиры.

“Да, причём в объявлении 50 руб. Факт: 350 сутки???”, — поделились под роликом.

“Чего вы удивляетесь? Это вы ещё в Гродно не бывали!?? Белорусь она как Швейцария)”, — выразил мнение пользователь.

“Люди зажрались с этими квартирами”, — еще один комментарий.

В свою очередь другие использовали видео как повод для шуток: “Брест ближе к Парижу ?”, “Потому что лучше Бреста нету места”, “В Бресте снимают москвичи богатые. В Москве снимают бедные брестчане”.

Ранее Telegraf.news писал, что под роликом одной из белорусок в декретном разгорелся жаркий спор по поводу размера ежемесячных выплат, которые в Беларуси получают родители, воспитывающие маленьких детей. За сутки ролик набрал больше 100 тыс. просмотров, а дискуссия под ним развернулась почти на 1,5 тыс. комментариев.

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