В TikTok поспорили о начинке в брестских "дубайских" сырках - "Личинки" или тесто катаифи?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.08.2025 12:27 , Обновлено: 21.08.2025

Жительница Беларуси заявила в TikTok, что обнаружила в творожном сырке "Дубай" от брестского производителя "Савушкин" "червячков, которые разрушили весь шоколад". Однако многие зрители с ней не согласились. В комментариях разгорелся жаркий спор, что внутри сырков - "личинки" или все же один из основных ингредиентов — тесто катаифи?

“Сроки годности все в порядке. Открываешь — а там вот такая вот шляпа. Меленькие червячки, которые разрушили уже весь шоколад. Это максимально неприятная ситуация”, — заявила автор ролика.

На видео она убеждена, что в сырок “поселились личинки”.

Это видео за несколько дней набрало более 800 тыс. просмотров в TikTok и почти тысяча комментариев. Одни пользователи с удивлением спросили: “Это черви? Вчера такие съела”. Другие заявили, что в сырке вовсе нет никаких насекомых.

“Это не личинки, тесто катаифи ?” — самый популярный комментарий, набравший более 2 тыс. лайков. Автор видео в ответ заявила, что обратилась в магазин, где продали сырки. По ее словам, там “пришли к выводу, что это не тесто”.

[inf]Катаифи — тонкое и паутинообразное восточное тесто для сладких, овощных и мясных блюд. Именно оно входит в состав популярного “дубайского шоколада” и других подобных продуктов. [/inf]

“Вы чего, прикалываетесь, какие червяки. Видно же, что это тесто. Проблема с текстурой, скорее всего из-за неправильного хранения”, — предположил второй пользователь под роликом.

“Будь это черви, они бы шевелились) А это тесто”, — написал третий.

Многие пользователи также рассказали, что покупали брестские “дубайские” сырки в точно таком же состоянии, но подчеркнули, что “это точно не черви”.

“Я брала много раз, в разных магазинах сырки всегда такого вида. Первый раз тоже думала, что это личинки, но похоже это так задумано, смотрите, как на обертке нарисовано”, — поделилась белоруска.

Куда обращаться белорусам, если заметили проблему с товаром?

Ответил ли что-то “Савушкин” автору видео, неизвестно. На заводе публично этот ролик не комментировали. Однако ранее руководитель отдела PR «Савушкин продукт» Татьяна Шапкина рассказывала Telegraf.news, что “если у потребителя возникает какая-либо проблема с нашим товаром, сомнения в его качестве, например, недовес, он всегда может обратиться к нам”.

“На сайте «Савушкина продукта» есть линия с потребителями. Если человек не выбросил упаковку, на сайте он заносит данные в специальную форму. Мы проверяем партию, проводим производственное расследование и отвечаем ему в установленный срок. Кроме того, если продукт ненадлежащего качества, при наличии кассового документа, он может обратиться в магазин по месту приобретения, и ему произведут замену”, — отметила она.

По ее словам, если в ходе производственного расследования факт несоответствия качества подтвердят, предприятие запустит процедуру возмещения ущерба или возврата, в котором как юрлицо может фигурировать и магазин, где была приобретена продукция.

«К сожалению, у нас нет возможности давать комментарии, не видя всей картины. В TikToke любой потребитель может выложить все что угодно. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями монтажа в TikTok», – добавила руководитель отдела PR «Савушкин продукт».

«А как так?» — Белоруска в TikTok пожаловалась на недовес творога «Савушкин». Как объяснили нам на предприятии?