В Tik Tok показали «мини-динозавров» из Гватемалы. Почему «выглядят такими реальными»?

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Опубликовано: 04.02.2025 10:22 , Обновлено: 04.02.2025

Житель Гватемалы показал в Tik Tok "мини-динозавров". В ролике под музыку из кинофильма "Парк Юрского периода" по травке гуляют животные, похожие на небольших динозавров. Зрители озадачились, почему они выглядят так реально?

Ролик собрал больше миллиона лайков очарованных происходящим зрителей.

Фото: Википедия

[info_b]Коати** — млекопитающее из рода носух семейства енотовых. Название «коати» происходит из языка индейцев. Животные распространены в Белизе, Колумбии, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Панаме, США и других странах.

В Нью-Мексико коати охраняются законом, как находящиеся под угрозой исчезновения. А в Аризоне, где обитает большая часть носух США, коати являются объектом охоты.[/info_b]

“Коатимунди!!! Я их обожаю!”, - воскликнула одна из зрительниц.

“Я сразу понял, что это коати. Я просто не понял, как ты заставил их всех ходить задом наперед?”, - заметил пользователь. “Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это были хвосты”, - заметила другая пользовательница.

“Ну теперь мой сын точно думает, что динозавры реальны!” - написала третья.

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