Умный мейн-кун удивил TikTok милым способом просить угощения

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2024 09:48 , Обновлено: 28.11.2024

Мейн-куны могут поразить своим умом и обаянием. Рокко, один из представителей этой породы, покорил сердца пользователей TikTok своим изобретательным способом выпрашивать лакомства.

[info_b]

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Название «мейн-кун» является производным от двух слов. Первое — это название штата Мэн, а второе — производное от англ. raccoon, которое переводится как «енот».

Крупнейшая порода кошек, самцы весят от 5,9 до 8,2 кг (кастрированные — до 15 кг), а самки от 3,6 до 5,4 кг (стерилизованные — до 7,5—8,5 кг).

[/info_b]

Этот нежный гигант завоевал популярность благодаря видео, на котором он с помощью звонка выпрашивает у хозяйки ее любимые лакомства.

Рокко стал настоящей звездой TikTok: видео с его участием уже набрало более 136 тыс. просмотров. В ролике видно, как умный мейн-кун нажимает на звонок, сигнализируя о том, что пора перекусить.

Его поведение вызвало лавину положительных комментариев.

Один из пользователей написал: «Какой умный кот!», а другой шутливо заметил: «Не представляю, как можно подарить своему коту звонок. Мяуканье - это уже слишком!». Некоторые комментаторы признались, что Рокко - это доказательство того, как иногда недооценивают кошачий интеллект.