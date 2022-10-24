В НАСА показали затмение на Юпитере

Опубликовано: 24.10.2022 21:25 , Обновлено: 24.10.2022

НАСА показало снимок Юпитера, на котором видна (слева) тень от спутника Ганимеда, отбрасываемая на планету.

“Во время своего 40-го близкого пролета мимо Юпитера космический аппарат “Юнона” 25 февраля 2022 года увидел, как Ганимед отбрасывает на планету большое темное пятно. Камера JunoCam сделала это изображение с очень близкого расстояния от Юпитера, из-за чего тень Ганимеда кажется особенно большой”, - рассказали в НАСА.

На момент получения необработанного изображения космический аппарат “Юнона” находился примерно в 71 000 километров над верхушками облаков Юпитера и в 15 раз ближе к планете, чем Ганимед.

“Наблюдатель на вершинах облаков Юпитера в пределах овальной тени увидел бы полное солнечное затмение”, - рассказали в космическом агентстве.

“Полные затмения более распространены на Юпитере, чем на Земле, по нескольким причинам: у Юпитера есть четыре главных спутника (Ганимед, Ио, Каллисто и Европа), которые часто проходят между Юпитером и Солнцем, а поскольку спутники Юпитера вращаются в плоскости, близкой к плоскости орбиты Юпитера, лунные тени часто отбрасываются на планета”, - уточнили в НАСА.

Ранее Телеграф сообщил, что любители затмений, если позволит погода, смогут насладиться одним из самых ярких (или всё-таки темных) астрономических событий года днём 25 октября 2022 года. Именно завтра частичное солнечное затмение будет видно в Беларуси и в большей части Европы.

Солнечные затмения особенно опасны. Как вести себя белорусам 25 октября?