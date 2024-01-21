"В старину так пироги проверяли" — На Березовском комбинате объяснили, почему их батон можно легко смять в комок

🎥 Видео

Опубликовано: 21.01.2024 10:58 , Обновлено: 21.01.2024

Сотрудники Березовского комбината кооперативной промышленности прокомментировали завирусившtеся в TilTok видео, где мужчина легким движением руки сминает батон в комок, а затем расправляет до первоначального состояния.

Ролик появился в Сети еще в конце декабря 2023 года и на момент написания новости собрал уже 1,6 млн просмотров. Мужчина подписал видео так: “Березовские батоны такие воздушные. И помещаются в ладошке”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@r_o_man_82?refer=embed” title=“@r_o_man_82” target=“_blank” rel=“noopener”] @r_o_man_82 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/3-Haselnüsse-7307712666997737474?refer=embed” title=”♬ 3 Haselnüsse - Jaques Raupé & Felix Harrer” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ 3 Haselnüsse - Jaques Raupé & Felix Harrer [/link]

После этого видео среди пользователей возник спор — является ли то, что батон можно легко смять руками, признаком качества хлебобулочного изделия или, наоборот, тем, что в нем “сплошная химия”. Некоторые даже обвинили автора ролика в “обратной съемке”. Сам батон белорусы прозвали “трансформером”.

И только 20 января появился комментарий начальника лаборатории Березовского комбината Ольги Гуриной, который взяли журналисты издания BEREZA.by. По ее словам, “то, что батон восстанавливает форму, говорит о хорошем качестве сырья и готовой продукции” и что “таким и должен быть свежий хлеб из выброженного дрожжевого теста”.

“В старину так пироги проверяли: если сесть на свежую булку, то она должна расправиться, принять первоначальную форму”, — объяснила специалист.

Кроме того, она утверждает, что “распространение этого видео привело к тому, что нам звонят коллеги со всей республики – просят поделиться рецептурой изделия”.

Ранее Телеграф писал, что в одном из магазинов белорусы нашли для себя неожиданный продукт — хлебатон (ну или бахлеб, хлебон, как вам больше нравится). То есть, в одну упаковку производитель положил и черный, и белый хлеб. Некоторые люди оценили набор и назвали решение “гениальным”. А другие обратили внимание, что хранить вместе батон и хлеб нельзя. Так ли это?

«Бахлеб или хлебон?» — В Беларуси заметили в продаже хлеб и батон в одной упаковке. А так можно?