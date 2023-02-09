В США вышел детектив о шпионке ЦРУ в Минске и «белорусской мафии»

Опубликовано: 09.02.2023 15:55 , Обновлено: 09.02.2023

В США в феврале должен выйти шпионский триллер «Черный Волк» американской писательницы Кэтлин Кент. Действие в нем происходит в Минске в 1990-м году.

По задумке автора, 26-летняя агент ЦРУ Мелвин «Мел» Донливи выполняет свою первую операцию под прикрытием в Минске, «опасное место в 1990 году, когда рушится советский контроль и белорусская мафия набирает все большую силу».

«Мел обладает сверхъестественной способностью запоминать каждое лицо, которое она видит. Команда из четырех человек выдает себя за группу Госдепартамента США, изучающую возможное финансирование новой суверенной страны. Их реальная задача — собирать разведданные и оценивать новые угрозы», — пишет Publishers Weekly.

Но девушка получила свое собственное сверхсекретное задание: «расследовать слухи о том, что Иран ведет переговоры о тайном соглашении с Беларусью о приобретении ядерного оружия. Вскоре она появляется на радаре Мартина Ковальчука (он же Черный волк), главы КГБ страны».

«Тем временем женщины исчезают с улиц Минска — дело рук серийного убийцы, известного как Свислочский душитель, и Мел заканчивает расследование этого дела».

По информации СМИ писательница опиралась на свой собственный опыт работы в Министерстве обороны США, чтобы создать «чрезвычайно убедительный шпионский роман, полный профессионального мастерства».

Ранее Телеграф писал, что cтриминговый сервис Netflix выпустил сериал «Рекрут», где главная героиня — шпионка ЦРУ из белорусского Бобруйска по имени Максин Меладзе.