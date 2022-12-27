Netflix выпустил сериал про шпионку ЦРУ из Бобруйска

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Опубликовано: 27.12.2022 09:28 , Обновлено: 27.12.2022

Стриминговый сервис Netflix выпустил сериал «Рекрут», где главная героиня — шпионка ЦРУ из белорусского Бобруйска по имени Максин Меладзе.

Первый сезон сериала из 8 серий вышел в середине декабря.

«Юрист-новичок из ЦРУ с головой окунается в опасный мир международного шпионажа, а бывший агент угрожает раскрыть все секреты ведомства, если с нее не снимут обвинения в серьезном преступлении», — сказано в анонсе.

По сюжету Максин Васильевна Меладзе долгое время была агентом ЦРУ под прикрытием в Минске, где завела связи с русской мафией, а затем переехала в США и попала в тюрьму за убийство.

Шпионку из Бобруйска сыграла британская актриса Лора Хэддок, а юриста — Ной Сентинео.

В эпизодах мелькают известные белорусам названия — «Беларусбанк», «Первая полоса», «Могилев», телефонный номер с реальным кодом областного центра. Некоторые сцены по сюжету происходят в Минске.

Однако «Рекрут» снимали вовсе не в Беларуси, а в Канаде, США и Австрии.

Кстати, получается, Максин Меладзе — это новое «Дитя Беларуси». Такое звание носит Джон Уик, герой серии одноименных фильмов, которого сыграл Киану Ривз. По сюжету, он родился в семье цыган в поселении Подгорье (бел. Падгор’е) в нынешней Беларуси и при рождении имел имя Джордани Йованович.

«Я дитя Беларуси», – говорит персонаж Ривза в третьей части кинофраншизы.

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