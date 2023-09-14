В США умерла самая высокая в мире собака

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Опубликовано: 14.09.2023 18:52 , Обновлено: 14.09.2023

Самой высокой в мире собаке, немецкому догу Зевсу, было три с половиной года. Он умер в США от рака костей.

Когда ветеринары диагностировали у пса онкологию, ему ампутировали переднюю правую лапу, но после операции у собаки развилась пневмония, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.

“Он был нежным, любящим, очень упрямым, но всегда был рад видеть свою семью и многих друзей. Зевс прожил насыщенную жизнь за три коротких года ”, — сказал хозяйка пса.

[info_b]Зевс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий ныне живущий пес в 2022 году. На тот момент в холке собака достигала 105 см.[/info_b]

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