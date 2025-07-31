В США родился "самый старый ребенок в мире". Это как?

Опубликовано: 31.07.2025 18:17 , Обновлено: 31.07.2025

Стало известно, что в Огайо (США) родился "самый старый ребенок в мире". Родители мальчика "усыновили" эмбрион ЭКО, который хранился более 30 лет.

[info_b]Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Синонимы: «оплодотворение в пробирке», «оплодотворение in vitro», «искусственное оплодотворение». В английском языке обозначается аббревиатурой IVF (in vitro fertilisation).[/info_b]

Таддеус Дэниел Пирс родился 26 июля в американском Огайо у Линдси и Тима Пирсов с использованием «усыновленного» эмбриона от 62-летней Линды Арчерд, полученного более 30 лет назад.

В начале 1990-х годов Арчерд и её тогдашний муж решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) после неудачных попыток забеременеть. В 1994 году появились четыре эмбриона: один из них был перенесён Арчерд, и у неё родилась дочь, которой сейчас 30 лет и которая является матерью 10-летнего ребёнка. Остальные эмбрионы были криоконсервированы и сохранены.

Фото иллюстрационное

«Мы не думали, что побьём какие-то рекорды. Мы просто хотели родить ребёнка», — рассказала Линдси в интервью MIT Technology Review.

Арчерд получила право опеки над эмбрионами после развода с мужем. Тогда она узнала об «усыновлении» эмбрионов — виде донорства, при котором и доноры, и реципиенты имеют право голоса в решении, кому они отдают свои эмбрионы. В результате чего эмбрион усыновили Пирсы.

«У нас были тяжёлые роды, но сейчас всё хорошо. Он такой спокойный. Мы в восторге от того, что у нас есть этот драгоценный малыш», — сказала Линдси.

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