В США на магнитной рыбалке вытащили сейф с купюрами на $100 000

Опубликовано: 14.06.2024 11:36 , Обновлено: 14.06.2024

Пара, увлекающаяся магнитной рыбалкой, вытащила из водоёма в Нью-Йорка сейф с сотней тысяч долларов. Теперь они пытаются восстановить их целостность.

Джеймс Кейн и Барби Агостини рассказали, что в начале июня рыбачили в Корона-парке Флашинг-Медоуз в Квинсе, когда магнит на конце их веревки зацепился за что-то тяжелое. Вытащив предмет на поверхность, парень и девушка обнаружили, что это тайник, в котором оказался пакет с пачками сотен долларов.

Пара сказала, что это не первый случай, когда они вытаскивали сейф во время ловли магнитом, но впервые в таком контейнере оказалось сокровище - около 100 000 долларов в виде поврежденных водой стодолларовых купюр.

Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что деньги принадлежат им, поскольку следователи не смогли найти никаких доказательств, связывающих сейф или его содержимое с преступлением.

«Это самая значительная находка в истории поиска сокровищ бедняками», — сказал Кейн The New York Times.

Кейн и Агостини сели на автобус в Вашингтон, округ Колумбия, с наиболее пригодными для спасения наличными деньгами из сейфа в надежде, что они будут каталогизированы и заменены в Бюро гравировки и печати Министерства финансов США. Наличные были сильно повреждены и их состояние ухудшалось с каждым днем.

Найденные купюры были достаточно серьёзно повреждены водой, однако большинство подлежит обмену. Фото: PIX11 News

По оценкам сотрудника казначейства, в пластиковом пакете, принесенном парой, находились наличные, подлежащие обмену, на сумму от 50 000 до 70 000 долларов.

Мужчина сказал Кейну и Агостини, что деньги будут пересчитаны и заменены свежими наличными, которые они смогут забрать домой без уплаты налогов. Ожидается, что этот процесс займет около девяти месяцев.

«Америка прекрасна», — сказал Кейн.

Пара, которая увлеклась ловлей на магнит в период COVID-19, рассказала, что среди их предыдущих интересных находок ранее были были граната, несколько видов оружия, дрон и целый мотоцикл.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в УВД Минского облисполкома рассказали об инциденте, который недавно произошёл в Несвижском районе. Житель столицы, проезжая около деревни Солтановщина, увидел на дороге мешок с деньгами — предположительно, инкассаторский. Внутри находилось ни много ни мало — 20 тысяч белорусских рублей.

Белорус нашёл мешок с 20 тыс. рублей. Посмотрите, что он с ними сделал