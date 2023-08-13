В США медведь ворвался на свадьбу и сожрал десерты. Но молодожены этому обрадовались

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Опубликовано: 13.08.2023 12:02 , Обновлено: 10.07.2024

В американском штате Колорадо свадьба закончилась тем, что незваный гость — медведь — набросился на десертный стол и съел лакомства. Однако молодожены совсем не расстроились.Они поделились фотографиями и назвали торжество "идеальным".

Вообще, свадьба с самого начала пошла не по плану. Прямо перед тем, как пара Кейлин Макросси-Мартинес и Брэндон Мартинес должны были обменятся клятвами, пошел муссонный дождь (затяжной ливень). Все, разумеется, промокли насквозь.

«Но это было потрясающе. Это было совершенно потрясающе», — поделилась восторгом девушка.

На этом сюрпризы не закончились. Внезапно к празднующим пришел медведь и начал есть все десерты.

«Не так уж часто вы подходите к десертному столу и видите, как медведь разбивает его и съедает все», — отметил жених.

Однако, несмотря на все неожиданные “подарки”, пара не растеряла свой оптимизм, и все равно назвала свадьбу «идеальной».

«Жизнь не всегда идет по плану, но важно то, как вы преодолеваете ее вместе», — сказала Кейлин.

Ранее Телеграф писал, что дикий медведь забрался в пекарню на дальневосточном прииске “Джульетта” в Магаданской области и съел 125 пирожков. Присутствие людей лесного гостя ничуть не смутило — как ни в чём ни бывало, тот продолжил есть пирожки, пока те бесстрашно снимали его на видео.

«Ну хоть немножко оставь!», — Медведь забрался в пекарню и съел 125 пирожков