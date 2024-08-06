В Щучинском районе выставили на продажу статую маленького Ленина. Вот как она выглядит

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Опубликовано: 06.08.2024 14:21 , Обновлено: 06.08.2024

На сайте Государственного комитета по имуществу Беларуси выставили на продажу уникальный лот — статую маленького Владимира Ленина. Скульптура находится в агрогородке Большое Можейково, что в Щучинском районе Гродненской области. Цена, к сожалению, не указана, поскольку торги ещё не начались.

В описании лота сказано, что статуя маленького Ленина находится на территории детского сада-школы и является частью благоустройства территории. Её площадь составляет 0,8 кв. м., а продавцом выступает Щучинский районный исполнительный комитет.

Ранее Telegraf.news писал, что на глазах посетителей американского нацпарка Йеллоустоун произошёл мощнейший гидротермальный взрыв. Туристы смогли снять на видео, как в воздух наподобие гейзера с огромной силой выбросило поток горячей воды и пара с камнями.

«Бежим-бежим-бежим!» — На глазах посетителей Йеллоустонского парка произошёл мощный гидротермальный взрыв