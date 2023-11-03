В Сети завирусилось видео с опоссумом на футбольном поле. Почему стал звездой?

🎥 Видео

Опубликовано: 03.11.2023 12:59 , Обновлено: 03.11.2023

В американском штате Техас прямо во время студенческого футбольного матча на поле выбежал дикий опоссум. Реакция зверька на то, как его отловили и утащили на боковую линию, произвела впечатление не только на зрителей, но и многих пользователей соцсетей.

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Сотрудники стадиона быстро поймали опоссума с помощью силка и утащили его с поля. Однако, как видно на видео, животное выглядело весьма расстроенным из-за этих действий и, похоже, даже рычало.

Видимо, удаление ему не очень понравилось, и он всеми силами пытался остаться на поле.

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Ролик быстро разлетелся по Сети и стал вдохновением для множества шуток и мемов:

“Когда папа вытаскивает тебя из постели утром перед школой ?”.

“Поставьте меня тренером! Я могу сделать тачдаун”.

“Как я выгляжу, когда мои друзья оттаскивают меня от плохих решений”.

В Аргентине 1000 людей вышли на улицы в костюмах Человека-паука. А в США прошел парад 1000 овец. Зачем?