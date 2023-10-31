В Аргентине 1000 людей вышли на улицы в костюмах Человека-паука. А в США прошел парад 1000 овец. Зачем?

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Опубликовано: 31.10.2023 07:25 , Обновлено: 30.10.2023

В столице Аргентины 30 октября на улицах веселились более 1000 человек в костюмах Человека-паука. А двумя днями ранее в США парадом прошли около 1000... овец. Что же это за необычные мероприятия?

Люди-пауки

Так, в понедельник 30 октября в Буэнос-Айресе у Обелиска собрались более 1000 двойников Человека-паука. Организовал мероприятие инфлюенсер Уки Дин с целью побить рекорд Гиннесса мировой рекорд по количеству людей, одетых как знаменитый супергерой Marvel на одном публичном мероприятии.

По его словам, число людей в костюмах Человека-паука в какой-то момент могло достигнуть 3 000 человек, но не хватило наблюдателей, чтобы посчитать всех участников.

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Двойники супергероев, одетые как персонажи, созданные Стэном Ли и Стивом Дитко, хлопали и весело пели солнечным днем. Один участник дополнил костюм Человека-паука футболкой аргентинского футбола в сине-белую полоску, а другой был одет в деловой костюм с красным галстуком в тон маске супергероя, передает Reuters.

Доказательства рекордной попытки еще должна рассмотреть компания Guinness World Records. Организаторы мероприятия попросили участников поставить подписи и сфотографироваться.

По словам Дина, участники также заполнили грузовик непортящимися продуктами, которые пообещали передать в местную благотворительную организацию.

К слову, предыдущий рекорд установили в июне 2023 года в Малайзии. Тогда в костюмах супергероя вышли 685 человек.

Парад 1000 овец

К слову, 28 октября в американском штате Юта прошел парад овец. На главную улицу города Сидар Сити вышли 1000 парнокопытных, их перегоняли в сопровождении старинных тракторов, лошадей, повозок, собак, молодежных групп и оркестров волынщиков.

На самом деле парад являлся частью Фестиваля животноводства и наследия. На сайте мероприятия сказано, что шествие овец, которое датируется 1870 годом, это “вероятно, один из самых уникальных парадов в стране”.

“Это отличный способ отметить нашу богатую историю фермерства и сельского хозяйства”, - отметили Instagram-аккаунте города.

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