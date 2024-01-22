В Сети появилось одно из самых трудных заданий. Найдите очки на ковре всего за 7 секунд

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Опубликовано: 22.01.2024 13:56 , Обновлено: 22.01.2024

Ищете интересное развлечение, а может, просто отдыхаете от работы или хотите сосредоточиться на чем-то другом? Заварите себе кофе, возьмите что-нибудь сладкое и посмотрите на картинку, которая может вас отвлечь.

Многие любят оптические иллюзии. Эти коварные изображения идеально подходят для того, чтобы обмануть мозг и сделать, казалось бы, простые задачи очень сложными. Они дают вам возможность проверить или улучшить свою концентрацию и восприятие. Для решения головоломок, подобных этой, необходимо обладать очень острым зрением.

Найдите очки, лежащие на ковре

Задача обманчиво проста. Вам просто нужно найти очки, лежащие на ковре. К сожалению, на это у вас есть всего 7 секунд, что значительно усложняет задачу.

Кроме того, очки имеют несколько иную форму, чем обычно, так что не запутайтесь. Благодаря узорчатому ковру очки легко сливаются с поверхностью и их трудно заметить с первого взгляда. Если вам захочется справиться с этой головоломкой, не забудьте установить секундомер.

Так что пора приступать! Действуйте быстро!

Где находятся очки?

Удалось ли вам их найти? Скажем честно, это непростая задача, так что если вы нашли их за семь секунд, у вас есть повод порадоваться. Однако если вы все еще не знаете, где они спрятаны, воспользуйтесь небольшой подсказкой и поищите их ближе к левому верхнему углу. Вы видите их?

Если вы все еще не смогли их обнаружить, посмотрите ниже. Мы отметили желтым кружком на картинке, где именно они лежат.

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Напоследок стоит отметить, что каждая решенная головоломка - это отличная тренировка для вашего мозга. И чем больше упражнений вы делаете, тем лучше результаты решения головоломок в будущем.

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