Эта головоломка с животными может заставить кипеть мозг у 50% людей. А вы сможете решить?
Головоломки пользуются неизменной популярностью уже много лет, и все больше людей относятся к ним как к хобби. Особенно известны не только математические, но и логические задачки. В приведенной выше головоломке вам предстоит выяснить, какая цифра обозначена собакой, а какая — кошкой. Вы уже знаете правильный ответ?
Эта загадка сложна из-за картинок с животными. Так, головы собаки и кошки обозначают определенное число, и ваша задача - понять, какое, чтобы результат был правильным.
Если вы заметите закономерность, значит, вы уже на пути к ее решению. Как только вы увидите определенные взаимосвязи и подтолкнете свой мозг к работе, ответы появятся в вашей голове сами собой.
Внимательно проанализируйте все три задачи. Вы уже догадались, в чем суть этой хитроумной головоломки?
Как решить эту загадку? Подсказка
Небольшая подсказка в самом начале не помешает. В последнем действии под вопросительным знаком спрятано число 13. Вам остается найти остальные цифры.
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Вы наверняка заметили, что в одной строке одна голова, а в другой - две, и это имеет огромное значение. Какой цифрой может быть одна собачья голова? На самом деле, это число 2. А одна кошка - это 1.
Вот как тогда будут выглядеть задачи:
- “22 + 1 = 23”;
- “22 + 2 = 24”;
- “2 + 11 = 13”.
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