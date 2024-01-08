Эта головоломка с животными может заставить кипеть мозг у 50% людей. А вы сможете решить?

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Опубликовано: 08.01.2024 15:34 , Обновлено: 09.01.2024

Головоломки пользуются неизменной популярностью уже много лет, и все больше людей относятся к ним как к хобби. Особенно известны не только математические, но и логические задачки. В приведенной выше головоломке вам предстоит выяснить, какая цифра обозначена собакой, а какая — кошкой. Вы уже знаете правильный ответ?

Эта загадка сложна из-за картинок с животными. Так, головы собаки и кошки обозначают определенное число, и ваша задача - понять, какое, чтобы результат был правильным.

Если вы заметите закономерность, значит, вы уже на пути к ее решению. Как только вы увидите определенные взаимосвязи и подтолкнете свой мозг к работе, ответы появятся в вашей голове сами собой.

Внимательно проанализируйте все три задачи. Вы уже догадались, в чем суть этой хитроумной головоломки?

Как решить эту загадку? Подсказка

Небольшая подсказка в самом начале не помешает. В последнем действии под вопросительным знаком спрятано число 13. Вам остается найти остальные цифры.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть правильный ответ, нажмите здесь.”]

Вы наверняка заметили, что в одной строке одна голова, а в другой - две, и это имеет огромное значение. Какой цифрой может быть одна собачья голова? На самом деле, это число 2. А одна кошка - это 1.

Вот как тогда будут выглядеть задачи:

“22 + 1 = 23”;

“22 + 2 = 24”;

“2 + 11 = 13”.

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Эта новогодняя головоломка способна запутать две трети всех попытавшихся. Решите с первого раза?