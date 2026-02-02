В Сети показали четыре луны в небе над Беларусью. Редкая парселена или иллюзия иллюзии?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.02.2026 11:09 , Обновлено: 02.02.2026

Соцсети в эти выходные заполонили фото и видео оптической иллюзии - сразу три и даже четыре луны на ночном небе. Делились такими снимками и жители Беларуси, предполагая, что им удалось поймать на камеру редкое оптическое явление - парселену. Но специалисты "приземлили" любителей редких кадров, всё оказалось более прозаично.

Так, кадры с четырьмя лунами в небе над Гродно показал на выходных местный телеканал “Беларусь 4”, а в соцсетях белорусы поделились схожимим фотографияями













Многие предположили, что смогли запечатлеть ту самую редкую парселену - оптическое явление, когда на небе появляется так называемая «ложная луна». Явление это достаточно редкое и появляется, как правило, в морозную погоду, а причиной его становится преломление лунного света в плоских шестиугольных кристалликах льда в перисто-слоистых облаках.

Аналогичную картину на выходных наблюдали также в Москве и Питере в соседней России, где эти кадры также преподносили как парселену.

Однако специалисты развеяли романтический флёр всех эти фото и видео. Оказалось, что всё это, действительно, иллюзия, но куда прозаичнее и уж точно не редкая. Как пояснили авторы Telegram-канала “Метеодневник”, тройные, а то и четверные луны, выстроившиеся в рядок - ничто иное как результат съёмки через многокамерный стеклопакет.

“Когда вы фотографируете яркий объект (Луну, фонарь) через окно, свет переотражается между стеклами. Каждое стекло создает свой «призрак» (дубликат изображения). На фото видно, что луны-дубликаты накладываются друг на друга и идут рядом с основной Луной. Это типичный признак внутреннего переотражения в стеклопакете”, - раскрыли секрет “редких кадров” эксперты.

Если бы речь шла действительно о парселене, ложные луны наблюдались бы по обе стороны от реального земного спутника - справа и слева от него, на расстоянии около 22°. То есть это, по сути, ночная версия солнечного гало, паргелия.

Вот как неуловимая паселена выглядит на самом деле.