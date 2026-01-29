В российских вузах отменили бакалавриат и магистратуру

Опубликовано: 29.01.2026 10:14 , Обновлено: 29.01.2026

Важная информация для белорусских студентов, планировавших продолжить свой профессиональное образование в вузах соседней России. Там со следующего года объявили о переходе на новую модель высшего образования и отменили привычный бакалавриат и магистратуру.

Получить степень бакалавра и магистра в российских вузах со следующего учебного года будет нельзя. Систему бакалавриата там решили заменить базовым высшим образованием (срок обучения в зависимости от специальности - от четырех до шести лет), а магистратуру - специализированным высшим образованием (на 1-3 года), передало российское РИА “Новости”.

“По сути, это обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками”, - прокомментировала грядущие изменения первый зампред комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Ещё одним важным изменением стане то, что теперь поступить на бюджет в магистратуру (точнее на специализированное высшее, как его теперь будут называть в России) смогут выпускники любой базовой программы, а аспирантуру, по сути, выделяют в отдельный уровень профессионального образования.

На такую модель образования, пришедшую на смену привычной Болонской системе, с 2022 года тестировали на шести российских университетах, а теперь решили масштабировать на остальные вузы.

По словам Горячевой, новая система даёт вузам “больше свободы выстраивать программы под реальные запросы работодателей”, без потери “фундаментальности” высшего образования.

Что касается студентов, поступивших в вузы ранее, они продолжат обучение по старым программам. Изменения коснутся лишь тех, кто будет поступать в вузы в 2026 году, а общий переход сделают поэтапным.

Напомним, недавно министр образования Андрей Иванец предложил создать в Беларуси новый образовательный центр, в котором будут готовить профессиональные кадры перспективных направлений. Их глава ведомства образно назвал “интеллектуальным спецназом”.

Иванец предложил создать в Беларуси «интеллектуальный спецназ»