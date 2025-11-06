В России ввели штрафы до 700 тыс российских рублей за некоторые растения в огороде

Опубликовано: 06.11.2025 12:38 , Обновлено: 06.11.2025

Россиян предупредили об огромных штрафах, которые со следующего года можно будет получить за некоторые растения на их огородах. Обязанность бороться с этими растениями на своих участках у россиян официально появится с 1 марта 2026 года.

Речь об инвазивных видах растений, которые официально признаны опасными для местной экосистемы и выращивание которых в данной местности запрещено, в частности, о борщевике, с которым усиленно борются в соседней России. В середине XX века его специально завезли в Россию с Кавказа в надежде использовать в качестве кормовой культуры для скота. Планы по культивированию этого быстро растущего вида не оправдались: оказалось, что растение очень ядовито для человека, а коровы, которых им кормили, давал горькое молоко.

Между тем, само растение прижилось на новом месте и, в отсутствие всякого контроля со стороны человека, начало активно распространяться. В результате борьба с борщевиком в соседней стране приняла огромные масштабы и потребовала законодательного вмешательства.

По решению президента, с 1 марта 2026 года владельцев любых земельных участков обяжут собственными силами бороться с борщевиком, а заодно и с другими инвазивными растениями. Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, за нарушение этого требования россиянам будет грозить внушительный штраф:

для физических лиц — от 20 до 50 тыс. российских рублей (то есть до 184о белорусских),

для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. российских рублей (то есть до 3,6 тыс. белорусских),

для юридических лиц — от 400 до 700 тыс. российских рублей (то есть до 25,7 тыс. белорусских).

В комментарии российскому РИА “Новости”, Колунов пояснил, что точный размер штрафа региональные власти смогут определять самостоятельно, равно как и составлять собственный перечень опасных растений, за которые будут штрафовать.

Кстати, в Беларуси уже давно действует подобное требование. Заросли инвазивных растений (а к ним относится не только борщевик, но и золотарник, клен ясенелистный, робиния ложноакациевая, а также эхиноцистис лопастной - он же «бешеный огурец») в Беларуси расцениваются как “невыполнение требований по охране земель”. За это по статье 16.10 КоАП рядовым белорусам грозит до 20 базовых величин, то есть до 840 рублей сегодня, что в два раза меньше максимальных штрафов, введённых в соседней России. Штрафы для индивидуальных предпринимателе и юридических лиц в Беларуси также в два раза ниже, чем в России.

А вот в Европейском союзе, наоборот, штрафы за выращивание инвазивных растений решили ужесточить. Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Европейская комиссия ввела запрет на ввоз в Европейский союз, а также на намеренное выращивание одного популярного декоративного растения. Запрет официально вступит в силу только 2 августа 2027 года. С учётом огромных штрафов, которые сулят за его нарушение - до 200 000 евро - с новым фигурантом ботанического “чёрного” списка ЕС стоит познакомиться поближе, тем более что в наших краях это растение не под запретом (по крайней мере пока).

Штраф до 200 000 евро. Евросоюз ввел штрафы за выращивание популярного декоративного растения