Над Беларусью заметили и сняли на видео "космический поезд"

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Опубликовано: 08.11.2023 12:00 , Обновлено: 08.11.2023

Над Гродненской областью местные жители заметили необычное явление — светящиеся точки, которые плотно двигались друг за другом. Их еще называют "космическим поездом".

На самом деле, это спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска. За то, что они выстроились в одну линию, их и называют “поездом”.

Спутники можно увидеть в Беларуси только при ясном небе, но осенью его часто заслоняют облака. Однако, их наконец-то заметили над Гродненской областью, сообщил NewGrodno и опубликовал видео.

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Starlink — глобальная спутниковая система, которую развернула компания SpaceX для предоставления услуг доступа в Интернет на всей территории Земли. Ее цель — охватить места, где доступ к сети в настоящее время невозможен или сильно ограничен. Кроме того, предполагается, что по своим характеристикам спутник будет конкурировать с наземными операторами.

Компания планирует отправить в космос не менее 12 000 спутников.

Спутники Starlink всегда движутся в направлении запад-восток или в близких к нему вариантах, например, юго-запад-юго-восток. В зависимости от времени, прошедшего с момента запуска спутников Starlink, группа может быть более или менее компактной и состоять из разного количества объектов.

Спутники также могут отличаться по яркости, что зависит от высоты орбиты, на которой они находятся, а также от версии аппаратуры. Компания SpaceX работает над специальными материалами, покрывающими поверхности спутников, чтобы обеспечить максимально низкую отражательную способность и, следовательно, уменьшить раздражение сети Starlink, возникающее при астрономических наблюдениях.

Ранее Телеграф писал, что вечером в воскресенье, 5 ноября, жители восточных регионов Беларуси стали свидетелями редкого атмосферного явления — небо окрасилось в ярко-малиновый цвет. Судя по кадрам, которыми поспешили поделиться интернет-пользователи, больше всего повезло жителям Могилёвщины, однако погодные условия сегодня благоволят также жителям восточных районов Гомельской и Витебской областей — у них ещё есть шанс понаблюдать за явлением которое специалисты уже назвали “ярчайшим и самым южным сиянием за последние 20-30 лет”.

На востоке Беларуси небо окрасилось в малиновый цвет. Самое яркое Северное сияние?