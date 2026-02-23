В России разрешили делать растворимый кофе не из кофейных зёрен

Опубликовано: 23.02.2026 11:09 , Обновлено: 23.02.2026

Российское Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обновил стандарт качества (ГОСТ) для растворимого кофе. В новом стандарте, который официально вступит в силу с ноября этого года, изменена не только классификация видов растворимого кофе, но и требования к составу.

В новом стандарте, который уже выложили на сайте российского ведомства, официально выделены три вида растворимого кофе, которые отличаются по способу изготовления:

порошкообразный,

гранулированный,

сублимированный.

При этом в порошкообразном кофе теперь допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, а для гранулированного кофе прописаны менее жёсткие требования к растворимости: при наличии спекшихся частей такой кофе, по новым требования, может растворяться в горячей воде за 2,5 минуты, а не за положенные обычно 30 секунд.

В целом же требования к массовой доле влаги (не более 6%) и содержанию металлических примесей (не более 3 на 10 в минус 4-й степени) не изменились, а вот по самому сырью есть важные изменения, которые точно не останутся незамеченными любителями “настоящего” кофейного вкуса.

Дело в том, что теперь в российском ГОСТе нет строго перечня ингредиентов, которые можно использовать для изготовления кофейного сырья. То есть теоретически, это могут быть не только кофейные зёрна, но и другие продукты растительного происхождения и, как гласит документ Росстандарта, “различные пищевые компоненты”.

При этом в новом стандарте нет чёткого требования по содержанию кофеина. Раньше массовая доля кофеина при 10% содержания натурального кофе должна была составлять 0,3%, при 15% - 0,4%, при 20% - 0,6%.

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Таким образом, с ноября 2026 года надпись “сделано по ГОСТу” для растворимого кофе российского производства не будет гарантией того, что пачке покупатель точно найдёт продукт, сделанный из настоящих кофейных зёрен. Следовательно, щепетильным в этом вопросе покупателям придётся обращать более пристальное внимание на состав продукта.

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