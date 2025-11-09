Белорусам приготовиться? Бельгийский стартап придумал, как заменить дорогущий кофе этим растением

Опубликовано: 09.11.2025 11:03 , Обновлено: 09.11.2025

Цены на кофе по всему миру бьют все рекорды, и Беларусь — не исключение. Эксперты прогнозируют, что цена чашки может достигнуть в белорусских кофейнях запредельных 8-9 рублей.

Причина — глобальный кризис на рынке кофе. Производство в ключевых регионах, особенно в Бразилии и Африке, падает, а цены на сырье взлетают. Если год назад назад [бразильский кофе] стоил для оптовых покупателей $7,5—8, сейчас — $9,5—10, а дальше может дойти до $12. За полгода — рост на 50%.

Казалось бы, пора смириться и платить больше. Но что, если выход есть? И он скрывается в самом неожиданном продукте — обычном горохе.

Секретное оружие — ферментированный “горох”

Именно горох стал основой для революционного продукта от бельгийского стартапа Koppie. Их идея проста и гениальна: создать альтернативу кофе, которую не нужно изобретать заново, а можно легко встроить в существующие мировые цепочки.

«Что делает нас уникальными, — говорит CEO Koppie Даан Ремдонк, — это не обязательно ферментация, потому что другие тоже этим занимаются, а то, что в результате ферментации мы создаем «зерно». Это важно, потому что это очень упрощает все дальнейшие процессы».

Именно это «гороховое зерно» — главный козырь Koppie. Продукт можно обжаривать, молоть и варить точно так же, как и обычный кофе, на стандартном оборудовании. «Наш продукт обжаривается точно так же, как кофе, что делает процесс чрезвычайно эффективным и простым», — подтверждает Ремдонк.

Почему горох?

У такого решения масса преимуществ:

Цена и стабильность: Горох дешев, его легко выращивать локально, и он не зависит от капризов погоды в Бразилии. Стартап уверен, что достигнет ценового паритета с кофе, а в долгосрочной перспективе даже станет дешевле.

Адаптивность: С помощью ферментации можно создавать разные вкусовые профили — от фруктовых до ореховых. «Если кто-то говорит: “Я бы хотел, чтобы у вас был более фруктовый профиль”, с помощью ферментации мы можем это сделать», — объясняет Ремдонк.

Простота: На упаковке будет значиться всего один ингредиент — «обжаренный горох».

А что же другие заменители?

Koppie — не единственный игрок на этом поле. В мире набирают популярность и другие альтернативы:

Цикорий: Классический заменитель, известный decades.

Зерновые напитки: На основе ячменя, ржи и желудей.

Напитки из одуванчика и топинамбура: Обладают своеобразным вкусом и полезными свойствами.

Среди новичков на кофейном рынке есть и американский стартап Atomo . Его продукт, который уже можно попробовать в кофейнях США, совсем не похож на традиционные заменители. В его составе — целый список ингредиентов: от семян финика и подсолнечника до горохового протеина и пшена. Технология начинается с переработки твердых косточек фиников, которые насыщают специальной «маринадною» смесью, а затем обжаривают, чтобы добиться сложного вкуса и аромата, максимально приближенного к настоящему кофе.

Другой интересный игрок — голландская компания Northern Wonder . В отличие от Atomo, она делает ставку на другие растительные компоненты. Основу их бескофейной смеси составляют обжаренные и перемолотые люпин, нут, ячменный солод и цикорий. При этом, как отмечает руководство компании, состав еще может меняться, так как продукт находится в стадии активной доработки.

Эти примеры показывают, что у «кофе» без кофе может быть множество вкусов и рецептур. Однако многие из них — это просто «порошки», которые растворяются в воде. Преимущество же горохового «кофе» от Koppie в том, что он сохраняет сам ритуал процесса: помол, обжарку, приготовление в кофемашине. Для настоящего ценителя это принципиально важно.

Как может выглядеть экспансия городового кофе?

Пока Koppie ориентируется на B2B-сегмент и планирует продавать свой продукт крупным обжарщикам и производителям напитков. Скорее всего, сначала мы увидим не чистый гороховый «кофе», а гибридные смеси с арабикой. Это позволит удержать цены и сохранить привычный вкус.

В такой ситуации гороховый «кофе» может стать спасением для малого бизнеса, особенно для тех самых кофейных «островков» в бизнес-центрах, которые сдерживают цены как могут.

Пока бельгийский стартап готовится к промышленному производству, а мировые цены на кофе продолжают раскачивать рынок, однажды утро в Минске может начаться с чашки ароматного «капучино» из самого что ни на есть белорусского гороха. И, возможно, это будет не так уж и плохо. Что думаете?