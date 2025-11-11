В России рабочие снесли здание прямо на парковку с машинами

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Опубликовано: 11.11.2025 13:06 , Обновлено: 11.11.2025

В подмосковном Красногорске рабочие, проводившие демонтаж местной горнолыжной трассы, обрушили часть высотной конструкции прямо на близлежащую парковку. По какой-то причине перед опасным демонтажем машины со стоянки не убрали и десятки авто накрыло лавиной из камней и металлических фрагментов.

По данным российского Telegram-канала Baza, в результате обрушения высотной конструкции на территории бывшего всесезонного горнолыжного комплекса “Снежком”, закрытого в 2022 году, были повреждены десятки автомобилей. В машинах выбиты стекла, на некоторых есть вмятины и царапины.

Кроме того, есть данные как минимум о двух пострадавших. По информации Baza, один прохожий получил травму ноги, когда его накрыло обрушившимися сверху обломками конструкции, ещё одна женщина получила порезы оконным стеклом, которые повыбивало в одном из соседних домов.









На данный момент место происшествия оцепила полиция.

По данным российских пабликов, это не первое ЧП, связанное со сносом горнолыжного комплекса. Так, в сентябре там при обрушении очередной конструкции был повреждён силовой кабель, из-за чего без света остались около 10 тысяч местных жителей, также в один из дней там рухнул высотный кран, а в прошлом году в результате обрушения демонтируемых конструкций там погиб рабочий.

Пресс-секретарь МИД России инцидент в Подмосковье пока не комментировала. Напомним ранее ее слова об обрушении древней башни в Риме во время реставрации вызвали дипломатический скандал. МИД Италии даже вызвал российского посла для разъяснений из-за высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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